FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor

Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kale Kilit’in Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim merkezlerinden olan Çerkezköy fabrikasında, Türk Mühendisleri tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor. Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.

Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor

Türkiye’de güvenliğin lider markası Kale Kilit’in dünyada bir ilke imza atarak geliştirdiği Alarmlı Silindir; sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde silindirde bir devrim yaratarak, hırsızı eve girmeden kapıda durduruyor. Kale Kilit Ar-Ge mühendisleri tarafından; yüzde 100 yerli bilgi, teknoloji ve teknik malzeme kullanılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Alarmlı Silindir’in, kötü niyetli kişiler tarafından zorlandığında, dışta kalan silindirin tuzak kısmından kırılması ve 100 desibel seviyesinde alarmı çalmaya başlıyor. Bu sayede de hırsızın yaşam alanlarına girmesi engelleniyor.

ALARM SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Ayrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkân tanıyor. Alarmlı Silindir’in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye’de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor.

KENDİ ALANINDA LİDER AR-GE MERKEZİ

Entegre kilit üretim merkezi olan Çerkezköy fabrikasında, Kale Kilit Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Alarmlı Silindir’in, Design Turkey’den “En İyi Tasarım” ödülü bulunuyor. Sektöründe Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Kale Kilit; kurulduğu günden beri Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Günümüzün değişen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yüzde yüz yerli sermayeyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen yenilikçi ürünlerini, tüketicilerinin kullanımına sunuyor. Toplamda 25’i aşkın Ar-Ge çalışanı sayesinde mekanik ve elektromekanik kilit ve silindir portföyünü her yıl yeni ve teknolojik ürünlerle zenginleştiriyor. Sahip olduğu 12 adet dünya patenti ile 25 ülkede ürünlerini koruma altına alan Kale Kilit’in, 18 faydalı modeli bulunuyor.
Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile sektörde öne çıkan Kale Kilit; Türkiye’de inovasyonun nabzını tutan ‘Ar-Ge 250’ araştırmasındaki yerini, her geçen yıl sağlamlaştırıyor. Kale Kilit, ‘Ar-Ge 2019’ listesinde; geçtiğimiz yıl geliştirdiği faydalı model sayısına göre 10’uncu, aldığı tasarım tescil sayısına göre ise 41’inci sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebiTESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi
Ankara Anlaşması bitiyor!Ankara Anlaşması bitiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'
Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Gümrük vergisi sıfırlandı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Gümrük vergisi sıfırlandı
Hizmete girdi! 4 saatlik mesafe 2 saate indi
Hizmete girdi! 4 saatlik mesafe 2 saate indi
Arzum'un halka arzı başladı!
Arzum'un halka arzı başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi
TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar! Müdürlere fazla mesai ücreti yok
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karar!
Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Kredi kartı sahipleri dikkat! 'Puanlar 2 yıla kadar kullanılabilecek'
Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat!
Dışı zehirli içi lezzet deposu! İskorpit balığının kilosu 80 lira
Dışı zehirli içi lezzet deposu! Kilosu 80 lira
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 2. toplantı sonucu ne oldu? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 2. asgari ücret toplantısı ne oldu?
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.