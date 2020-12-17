Kale alarmlı silindir hırsızlık girişimlerini engelliyor

Türkiye’de güvenliğin lider markası Kale Kilit’in dünyada bir ilke imza atarak geliştirdiği Alarmlı Silindir; sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde silindirde bir devrim yaratarak, hırsızı eve girmeden kapıda durduruyor. Kale Kilit Ar-Ge mühendisleri tarafından; yüzde 100 yerli bilgi, teknoloji ve teknik malzeme kullanılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Alarmlı Silindir’in, kötü niyetli kişiler tarafından zorlandığında, dışta kalan silindirin tuzak kısmından kırılması ve 100 desibel seviyesinde alarmı çalmaya başlıyor. Bu sayede de hırsızın yaşam alanlarına girmesi engelleniyor.

ALARM SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Ayrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkân tanıyor. Alarmlı Silindir’in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye’de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor.