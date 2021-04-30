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Kalekim halka arzı onaylandı! İşte Kalekim hisse fiyat aralığı ve halka arz tarihi

30.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kalekim halka arzı onaylandı! İşte Kalekim hisse fiyat aralığı ve halka arz tarihi

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

KALEKİM HALKA ARZ TARİHİ AÇIKLANDI

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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