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Kamerun'un para birimi nedir? Kamerun'un para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 15:30
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Resmi ismi ile Kamerun Cumhuriyeti, Afrika anakarasının orta batı kısmında yer alan bir ülkedir. Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Atlas Okyanusu ülkenin sınır komşularıdır.

Kamerun'un para birimi nedir? Kamerun'un para biriminin kodu ve sembolü

Kamerun’un bugün yer aldığı bölgeye ilk gelen Avrupalılar Portekizli denizciler olmuştur. Bu denizciler bu bölgede çok fazla kabuklu hayvan gördükleri için bölgeye bu anlama karşılık gelen Camaroes ismini vermişlerdir. Ülkenin adı buradan gelmektedir. Daha sonra değişim geçirerek Kamerun adını almıştır. Kamerun orta ölçekli ülkelerden biridir. Bunun nedeni yüzölçümünün 475.442 kilometre kare olmasıdır.

Kamerun'un para birimi nedir?

Genel olarak tropikal iklimin hakim olduğu ülkede şiddetli yağışlar ve çok yüksek sıcaklık dereceleri görülmektedir. Genel olarak ülkenin yüksek bölgelerine doğru sıcaklıkların değeri ılıman olarak ölçülmektedir. Uç bölgede yer alan kısım 3 farklı iklim yaşar. Ekim ve nisan ayları arasında kurak sezon hüküm sürer.

Doğal alanları açısından Kamerun küçük Afrika olarak tanımlanan bir ülkedir. 200’den fazla hayvan türü, 15000 civarı kelebek türü ve 500’den fazla balık türü bulunan Kamerun Cumhuriyeti’nin başkenti Yaounde ülkenin en büyük şehri ise Douala’dır. Ülkedeki nüfus yaklaşık olarak 26.545,864’tür. Yönetim şekli ise Üniter Başkanlık Sistemi’dir.

Kamerun'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kamerun kuzeyden saat yönüne doğru Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve sahil şeridinden Atlas Okyanusu ile komşudur. Ülkenin iç kısımlarında yaygın olarak gözlemlenen alçak yaylalar Kamerun’un kuzey kısmına doğru ilerledikçe Mandara Sıradağlarının etkisi sayesinde yükselmektedir. Ülkenin resmi para birimi Orta Afrika CFA Frangı’dır.

Uluslararası para birimi kodlarını düzenleyen ve denetleyen ISO (International Standart Of Organization) 4217 standartlarıan göre ise bu para biriminin kodu XAF olarak belirlenmiştir. Afrika ülkelerinden biri olduğu için Kamerun’da Orta Afrika CFA frangı geçerlidir. Bir frank yüz centime’ye bölünür ancak centimeler dağıtılmaz. 1985’te Ekvator Ginesi olan ekwele yerine Orta Afrika CFA frangı kullanılmaya başlanmıştır. Kamerun dışında çeşitli Afrika ülkelerinde de aynı değere sahip olan Batı Afrika CFA frangı kullanmaktadır.

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Ekonomi Kamerun
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