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Borçlular için yeni dönem başladı: Teminatsız taksitlendirme limiti yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat istenmeyen tutar 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Borçlular için yeni dönem başladı: Teminatsız taksitlendirme limiti yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

10 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI!

Karar kapsamında, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak tutar önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 250 bin TL olarak uygulanan sınır, 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Buna göre, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre, bir tahsil dairesine olan kamu borcunun 10 milyon TL'yi geçmemesi halinde taksitlendirme işlemlerinde borçludan teminat talep edilmeyecek.

Borç tutarının 10 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise bu sınırı aşan kısmın yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi gerekecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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