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Kamu görevlileri dikkat! AYM toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 18:09 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. AYM düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Kamu görevlileri dikkat! AYM toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

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ANAYASA'YA AYKIRI BULDU

Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa'ya aykırı bulundu.

Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak. (AA)

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anayasa mahkemesi
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