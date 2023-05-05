KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisi ne kadar zam alacak, maaşlarına yüzde kaç zam gelir? Kritik toplantı bugün!

Kamu işçi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin sonuçları merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de zam için bugünü işaret etmişti. Kamu işçisi maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma günü itibarıyla 700 bin kamu işçisi zammı ile ilgili son durum...

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Kamu işçisini ilgilendiren kritik görüşme bugün yapılacak. Toplantı Çalışma Bakanı başkanlığında gerçekleşecek. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplantıya Türk-iş ve Hak-iş sendikalarının başkanları katılacak.

Kamu işçilerine yapılacak zam için bugünü şaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhuriyet tarihinde asgari ücreti dolar bazında 455 dolarının üzerinde ilk defa gerçekleştirdik. Biliyorsunuz yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde, düşmeye devam ediyor. Düşecek ama fiyatlar hala yüksek. Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız”

KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELİR?

Kamu işçilerine yapılacak zam hakkında açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram "“700 bin kamu işçisinin gözü yapılacak anlaşmada. Burada kamu işçilerinin 15 bin taban ücret, yüzde 45 artış ve 6’inci altı ayda enflasyon farkı artı yüzde 5 talepleri vardı. İlk etapta devlet tarafından gelen teklif 11 bin liradan başladı, şu anda 12 bin lira seviyesine yükseldi. Nihai olarak bunun biraz daha artırılarak sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Burada ben yine 12 bin lira ile 15 bin TL arasında bir rakamla pazarlığın sonuçlanacağını düşünüyorum. 13 bin lira civarında bir taban ücret bağlanır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





