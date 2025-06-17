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Kamu işçileri için zam görüşmelerinde yeni gelişme! Bakan Işıkhan ile Başkan Atalay bir araya geldi 'Bir teklif daha gelecek'

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Ezgi Sivritepe

Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu sözleşme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TÜHİS'in zam teklifinden memnun kalmayan TÜRK-İŞ sert açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Başkan Atalay, Bakan Işıkhan'ın ikinci bir teklif sunacağını ifade etti.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜHİS'in zam teklifini açıklamasının ardından TÜRK-İŞ, bu teklifi kabul edemeyeceklerini ifade etmişti.

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TÜHİS, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu. TÜRK-İŞ ise, 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesi, artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesini talep edilmişti.

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13 Haziran'da TÜHİS'in ilk teklifinin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Çalışma bakanına sesleniyorum en kısa sürede bize ikinci teklifi sunmanız lazım. Bunu kabul edemeyiz. Aksi halde yasal haklarımızı kullanacağımızı da buradan belirtiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki sendika başkanlarını Bakanlık binasında ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması gerçekleştirdi.

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"BU RAKAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Atalay, TÜHİS’in Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin ilk teklifinin ardından, TÜRK-İŞ olarak teklifle ilgili düşüncelerini kamuoyuna aktardıklarını dile getirerek, şu sözleri kullandı:

"TÜHİS’in başında olan yetkili bakanlık olan Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı, bütün komisyon üyeleriyle aşağı yukarı 1 buçuk saat içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu A’dan Z’ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatması gerekenleri anlattık, Bakan Bey’e ifade ettik"

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ATALAY: BAKANLIĞA YÜRÜYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin tutumunu eleştiren Atalay, bu çerçevede TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark’ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyeceklerini dile getirdi.
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Atalay, "Bu işlerin en önemli sorumlusu Maliye Bakanı, ben ‘dünyayı iyi tanıyorum’ diyor. Doğru, dünyayı iyi tanıyor. İşte ‘kemer sıkalım, sıkılıştırma politikası’ iki sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye’yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu işçisi özel sektöründe bütün ücretlerin de önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakının işçinin yakının memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor" ifadelerine yer verdi.

Atalay, perşembe günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyerek, burada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yol haritası çizeceklerini kaydetti.
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"GREV KARARI GELİYOR"

Atalay, grev tarihlerinin de yaklaştığını hatırlatarak, şu cümleleri kullandı:

"Bundan sonra da sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar, alanlarda anlatacaklar ondan sonra gelip Ankara’da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran’ın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor, makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürmeyle ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar"
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BİR TEKLİF DAHA VERİLECEK

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan’ın bir teklif daha vereceklerini duyurduğunu açıkladı. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını duyurdu.

Hissenet
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Ergün Atalay türk iş kamu işçi sözleşmesi
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