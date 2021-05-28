Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? 2021 kamu işçileri toplu sözleşme yapıldı mı? İşte son durum...

2021 senesinde kamu işçilerine yapılacak olan zam merak ediliyor. Kamu işçileri toplu sözleşmesi için bekleyiş devam ediyor. Sözleşmenin ardından 2021-2022 dönemi için kamu işçilerine yapılacak zam da netlik kazanmış olacak. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2021 KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME YAPILDI MI?

2021-2022 dönemi için kamu işçilerinin ücretlerine yapılacak zammın kararlaştıracağı görüşmeler öncesinde beraber hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakların bulunduğu ortak taleplerini hazırlamış durumda. Konfederasyonların bu talepleri kısa bir zaman içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de Temmuz ayı itibariyle sonuçlanması beklenmekte. Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerin sunmasıyla beraber pazarlık süreci de başlamış olacak.

Hastaneler, bakanlıklar, üniversiteler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesinde sendikalar hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bundan bir önce gerçekleşen sözleşme döneminde 200 bin civarında vatandaşı kapsayan görüşmeler, bu dönemde taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla birlikte 700 binden daha fazla işçiyi direkt şekilde ilgilendirecek.

Ayrıca yaklaşık 3,5 milyon memur ile beraber 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 dönemini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacak.



