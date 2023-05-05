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Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ediyor! İşçi ve işveren bugün bir kez daha bir araya geliyor

05.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler kritik toplantıya çevrildi. İşveren ve işçi temsilcilerinin bugün bir kez daha bir araya geliyor. Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı beklentisini açıklamıştı.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ediyor! İşçi ve işveren bugün bir kez daha bir araya geliyor

700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar bugün bir araya gelecek. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katılacak.

SON TEKLİF 12 BİN TL VE YÜZDE 40 ZAM

Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise beklentisini 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı olarak açıklamıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin kamu işçisi

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