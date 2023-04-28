KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI TEKLİFİ SON DAKİKA: Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, yüzde kaç zam var? TÜRK-İş tarih verdi

Kamu işçisi zam oranı teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, zam teklifine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bu konuda kritik tarih 1 Mayıs olarak belirlendi. Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçisine zam pazarlığında son durum...

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM VAR?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümetin yeni bir teklifte bulunmasını talep etti.

Kamu işçisine zam konusunda açıklamada bulunan Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız."

Söz konusu görüşmeler Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarına devam ettiği öğrenilirken, sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

