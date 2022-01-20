Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte maaşlara göre hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Yüz binlerce kamu işçisine son dakika müjdesi geldi. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; yılın ilk ilave tediyesi 28 Ocak’ta hesaplara geçecek. İkramiyenin diğer taksidi 29 Nisan’da ödenecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

13 GÜNLÜK İLAVE ÜCRET YATACAK

4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Ödemelerin en düşük tutarı asgari ücretin brütüne göre 2 bin 168 lira olacak. Geçen yıl taksit ödemeleri en düşük 1.102 liraydı. Ödemeler kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. (Posta)





