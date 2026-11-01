FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kamu ve özel sektör TÜRKSAT SORGU ile siber risklere karşı koruma altına alınacak

TÜRKSAT'ın yeni nesil bilgi güvenliği yönetim platformu SORGU ile kamu ve özel sektördeki bilgi güvenliği süreçlerinin dijitalleştirilmesi, siber risklerin önceden tespit edilmesi sağlanacak.

Kamu ve özel sektör TÜRKSAT SORGU ile siber risklere karşı koruma altına alınacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, SORGU platformu, TÜRKSAT AŞ'nin bilgi güvenliği alanındaki tecrübesiyle geliştirildi.

Kurumların bilgi teknolojileri altyapısını tek merkezden yönetmesine imkan tanıyacak bu yeni platform, varlık envanteri yönetimi, risk analizi, uyumluluk kontrolleri ve otomatik denetim süreçlerini bir araya getirecek.

Yerli ve milli SORGU ile kamu ve özel sektördeki bilgi güvenliği süreçleri dijitalleştirilecek, siber riskler önceden tespit edilecek ve denetim süreçleri etkinleştirilecek.

Platform, kurumların ağlarında bulunan donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayarak altyapıdaki değişiklikleri takip edecek. Sistem, yapılandırma değişikliklerinin ve yetkisiz erişim girişimlerinin tespit edilmesine imkan sağlayarak olası güvenlik açıklarının veri ihlaline dönüşmeden belirlenmesine katkıda bulunacak.

Vatandaşların kimlik, sağlık, eğitim ve finans gibi en hassas kişisel verilerinin korunmasında rol üstlenmesi öngörülen SORGU, olası güvenlik zafiyetlerini henüz bir ihlal yaşanmadan önce tespit edebilecek.

Kurum ağında yer alan tüm donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayan sistem, zaman tüneli üzerinde meydana gelen tüm değişimleri versiyonlu olarak izleyecek. Böylece ağdaki en ufak bir yapılandırma değişikliği veya yetkisiz erişim girişimi anında tespit edilerek detaylı denetim izi oluşturulacak ve kamu verisinin güvenliği güvence altına alınacak.

Kamu ve özel sektör TÜRKSAT SORGU ile siber risklere karşı koruma altına alınacak 1

GÜVENLİK AÇIKLARI RAPORLANACAK

SORGU, kurumların bilgi güvenliği süreçlerini ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yönetmelerini de destekleyecek. Platform, özellikle kamu kurumlarının uyması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği (BİG) Rehberi ile ISO 27001 standardı kapsamındaki süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda yapılacak denetimlerin yönetimini kolaylaştıracak sistem, denetim süreçlerinin sonunda ilgili mercilere iletilmesi gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Sonuç Raporu'nun otomatik hazırlanmasını da sağlayacak.

Platform ayrıca, kurumların bilgi teknolojileri altyapısındaki cihazların belirlenen güvenlik kriterlerine göre kontrol edilmesine imkan sunacak. Özel yazılım algoritmalarıyla yürütülen kontroller sayesinde tespit edilen güvenlik açıklarının raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması kolaylaşacak.

SORGU, özelleştirilebilir anketler ve soru listeleri aracılığıyla bilgi güvenliği analizlerinin yapılmasını da destekleyecek. Platformda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek analizlerle kurumların bilgi varlıklarına ilişkin risk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece kritik sistemlerin önceliklendirilmesi ve güvenlik yatırımlarının risk durumuna göre planlanması mümkün hale gelecek.

SORGU'nun, bilgi güvenliği süreçlerinin tek merkezden yönetilmesine, denetimlerin izlenebilirliğinin artırılmasına ve olası siber tehditlere karşı önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKSAT'ın platformuyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi güvenliği yönetiminde operasyonel verimliliğin artırılması ve Türkiye'nin dijital altyapısının güvenliğinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni düzenlemeler yolda: Aylık bağlama, esnek çalışma, esnaf...Yeni düzenlemeler yolda: Aylık bağlama, esnek çalışma, esnaf...
Türkiye teknoloji ihracatında vites yükseltti! Rakamlar açıklandıTürkiye teknoloji ihracatında vites yükseltti! Rakamlar açıklandı

Anahtar Kelimeler:
siber saldırı TÜRKSAT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.