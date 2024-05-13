Kamuda işe alıma yeni sistem: Şartlar tamamen değişti, Meclis’e geliyor… Ne kadar emekli o kadar istihdam!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni kamuoyuyla paylaştı. Yeni önlemler kapsamında Bakan Şimşek, 3 yıl kamuya alımın sınırlandığını, kurumlar arası geçişin önleneceğini, yeni kurumların açılmayacağını ve kurumların birleşeceğini duyurdu.

KAMUYA ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR

Şimşek burada yaptığı sunumunda 3 yıl sürecek kamudaki tasarruf konusunda istihdama yönelik alınan kararları şu maddelerle özetledi:

• Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

• Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi

• Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

• Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi

• Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

YENİ İSTİHDAMA EMEKLİLİK ŞARTI GETİRİLDİ

Tasarruf önlemlerinin en dikkat çeken adımlarından biri ise kamuda emeklilik ve personel alım sisteminin değişecek olması oldu. Bakan Şimşek, bununla beraber kamudaki emeklilik sisteminin değişeceğinin altını çizdi. 3 yıl boyunca personel alımını emeklilik sistemine bağlayan Bakan Şimşek, "Kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar olacak. Toplam açıktan atama izin sayıları Bütçe kanununda belirlenecek. Hizmet içi eğitim ve toplantılar kamu tesislerinde yapılacak. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek, aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek" ifadelerini kullandı.

MECLİS’E GELİYOR

Alınan kararların tüm personel tarafından uygulanmasının ise zorunlu olduğu dile getirildi. Bu kapsamda yeni düzenlemenin hafta içinde Meclis’e gelerek kabul edilmesi bekleniyor.







