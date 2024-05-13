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Son dakika: Kamuda nelerden tasarruf edilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf önlemlerini açıklıyor: 3 yıl boyunca yasaklandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.05.2024 10:11
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Son dakika haberi… Kamuda tasarruf tedbirleri genişletiliyor. A'dan Z'ye tüm kalemler gözden geçirilecek. Kurumların tamamı elini taşın altına koyacak. Son dönemin en çok tartışılan konularından olan kamuda taşıt alımları 3 yıl süre ile durdurulduğu açıklandı. Konunun tüm detaylarına ilişkin tüm merak edilenleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeh Şimşek canlı yayında açıklıyor…

Son dakika: Kamuda nelerden tasarruf edilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf önlemlerini açıklıyor: 3 yıl boyunca yasaklandı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda 100 milyar liralık tasarruf önlemleri kapsamında atılacak adımları açıklıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklıyor...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar...

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Enflasyonla mücadelede tabii ki çalışmalar uyum içerisinde yürütülüyor. Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık.

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AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak.

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Ekonomik temelleri sağlamlaştırmak istiyoruz. Programı sağlamlaştırıyoruz. Tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.

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KAMUDA TAŞITLAR

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.

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KAMU BİNALARI

BİNA

KAMU İSTİHDAMI

İSTİHDAM

**Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları...

"Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Mayıs Kabine Toplantısı ardından tasarruf kültürünün atılacağını belirtmişlerdir. 7 Mayıs'ta yine Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken bir taraftan da tasarruf yapmalıyız ifadelerini kullanmıştır.

Bu paketin nedenleri arasında birinci olarak depremin yaralarını kuvvetle sarmamız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyada meydana gelen enflasyonla mücadele etme irademizdir.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kamu tüketiminde verimliliği esas alıyoruz. Yeni teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha çok sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Depremin maliyeti 104 milyar doları bulmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Bu yıl bütçe hazırlanırken açığın büyük kısmı depremden kaynaklanmaktadır.

Yeni paketimiz enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye destek vermektedir. OVP de bu çerçeveyle şekillendirilmiştir. OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik uygulamalarının sonuçlarını bu yılın sonunda görmeye başlayacağız.

Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla bütçe açığının milli gelire oranının beklentinin altına çekmeye çalışacağız. Bu yıl yüzde 6.4 tahmini var, bu tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi 5.2'lere indirmek istiyoruz.

BU HAFTA MECLİS'E GELİYOR

Geçmişten çıkardığımız derslerle bu yıl daha sıkı bir takipte olacağız. Haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz. İdari ve kanuni çalışmalar yürüttük. Genelge taslağı kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun için ise meclisimizin takdirine arz edilecektir. Tüm kurumlar bu paketin içerisindedir."

AA-20240510-34525031-34525030-CUMHURBASKANI_YARDIMCISI_YILMAZ_YATIRIM_ORTAMINI_IYILESTIRME_KOORDINASYON_KURULU_TOPLANTISINDA_KONUSTU

TASARRUF İÇİN PLANLANAN 250 BAŞLIKTAN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhtiyaçlar ortak alım yoluyla karşılanacak; bu yolla maliyetler azaltılacak…
Yurtiçi ve dışında yeni bina kiralama, satın alma yok…
Verimlilik iş tanımları ve etki/tepki analizleri ile sağlanacak…
Lojmanlara düzenleme…
Taşıt sayısı en az yüzde 30 azaltılacak…
Yabancı menşeili araç alınmayacak…
Toplantılar otellerde değil, kurumlarda yapılacak…
Büro malzemeleri ortak kullanılacak…
Organizasyonlar yapılmayacak, hediye verilmeyecek…
Yakın kamu kurumları personel servisi hizmetini birlikte ihale edecek…

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"BU İLK YA DA SON OLMAYACAK"

Gelecek dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacaklarını dile getiren Şimşek, kamu tasarruflarıyla ilgili şöyle konuşmuştu:
"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLK ADIMI ATTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nda kamuda tasarruf önlemleri kapsamında ilk adım atılmıştı.. Koruma araç ve polis sayısının azaltıldığı duyuruldu. Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, Yerlikaya’nın araçları da dahil olmak üzere, bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştı.


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