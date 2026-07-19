Kapanan her şirkete karşı 4’ten fazla yeni şirket kuruldu

Türkiye’de 2026 yılının ilk yarısında şirket kuruluşları hız kesmeden devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı istikrarlı bir görünüm sergiledi.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 57 bin 62 yeni şirket faaliyete geçerken, 13 bin 484 şirket faaliyetlerine son verdi. Böylece kapanan her bir şirkete karşılık 4’ten fazla şirket kurulmuş oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ise 28 bin 926 şirket kurulurken, 5 bin 34 şirket kapandı. İlk 6 aylık verilere bakıldığında yeni kurulan şirketlerin büyük bölümünü limitet şirketler oluşturdu.

LİMİTET ŞİRKETLER KURULUŞLARDA ZİRVEDE

Ocak-haziran döneminde kurulan şirketlerin türlerine göre dağılımında limitet şirketler ilk sırada yer aldı. Bu dönemde kurulan şirketlerin 2’si kollektif, 5 bin 613’ü anonim, 51 bin 447’si ise limitet şirket olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yılın ilk yarısında toplam 30 bin 191 şirket kurulurken, aynı dönemde bu üç kentte 8 bin 637 şirket kapandı.

Şirket kuruluşlarında İstanbul açık ara önde oldu. Kentte ocak-haziran döneminde 20 bin 872 şirket kurulurken, 6 bin 733 şirket faaliyetini sonlandırdı. Ankara’da 6 bin 34 yeni şirket kurulurken, 1164 şirket kapandı. İzmir’de ise 3 bin 285 şirket açıldı, 740 şirket faaliyetlerine son verdi.

EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL’DA KURULDU

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında en fazla şirket kuruluşu 20 bin 872 adetle İstanbul’da gerçekleşti. En az şirket kuruluşu ise 11 şirketle Bayburt’ta görüldü.

Kapanan şirket sayısında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Kentte 6 ayda 6 bin 733 şirket kapanırken, Ardahan’da ise son 6 aylık dönemde hiç şirket kapanışı yaşanmadı.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN TERCİHİ DE LİMİTET ŞİRKET OLDU

Yılın ilk 6 ayında kadın ortakların yer aldığı şirketlerde de limitet şirketler öne çıktı. Ocak-haziran döneminde yeni kurulan limitet şirketlerde 12 bin 254 kadın ortak bulunurken, kadın ortakların payı yüzde 16,86 olarak hesaplandı.

Anonim şirketlerde ise 1439 kadın ortak yer aldı. Bu şirket türünde kadın ortakların oranı yüzde 14,66 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır