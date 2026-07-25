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Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar

Bursa merkezli 7 ayrı ilde, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları internet bankalarının para isteme uygulamasına kaparo açıklaması yaparak kandırıp ve daha inandırıcı olması için "Noter görevlisi" kılığında arayarak uygulamadan gönderilen isteğe onay verdirerek dolandıran çete çökertildi.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar 1

KESİN ALICIYMIŞ GİBİ ARIYORLAR

Şüphelilerin ikinci el araç satışı yapan şahısların telefonlarına araç satışlarının yapıldığı sitelerden ulaştığı, daha sonra kesin alıcıymış gibi güven kazanıp kaparo göndereceklerini belirterek banka hesaplarından açıklamasına kaparo yazıp gönderdikleri para isteklerine onay alarak 70 kişiden binlerce lira dolandırdıkları belirtildi.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar 2

NOTERDEN ARIYORMUŞ GİBİ YAPIYORLAR

Dolandırıcıların kullandıkları bu metodun ortaya çıkmasıyla birlikte bu yöntemin 2. versiyonu olan ve içine sahte noterinde karıştırıldığı bir başka dolandırıcılık yöntemini kullanmaya başladıkları, onay almak istedikleri kişileri noterden arıyormuş gibi yapıp güvenli satış imajı verdikleri ve banka uygulamalarından para isteği gönderip onay aldıkları ortaya çıktı.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar 3

GELEN ONAYI KABUL EDENİN HESABI BOŞALIYOR

Vatandaşların kendilerine gelen onay isteğini kaparo onayı zannedip kabul ettikleri ancak dolandırıldıklarını hesaplarından yüklü miktarlarda paralar gidince anladıkları ortaya çıktı.

'PATATES HAT' DETAYI

Şebekenin suçta "patates hat" olarak tabir edilen kayıt dışı GSM hatlarını kullandığı, elde edilen suç gelirlerini ise banka hesapları üzerinden akladığı tespit edildi.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar 4

7 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ile 1 taşınmaza da el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ONLARCA MAĞDUR VAR

2 mağdurun Bursa’da olduğu öğrenilirken Türkiye genelinde ise 70’e yakın mağdur olduğu belirtildi.

Kaparo dolandırıcılığında son nokta! Artık noter gibi arıyorlar 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Bursa merkez
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