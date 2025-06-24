FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 74,6 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 74,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşük faizli kredi de var! Üretimi hızla artıyor, milyonlarca dolar...Düşük faizli kredi de var! Üretimi hızla artıyor, milyonlarca dolar...
'Hem şifa hem zehir' Kilosu 3 bin TL'Hem şifa hem zehir' Kilosu 3 bin TL

Anahtar Kelimeler:
İmalat sanayi Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

Küçük dükkanda başladı! Patron oldu, sürekli işçi alıyor

Küçük dükkanda başladı! Patron oldu, sürekli işçi alıyor

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.