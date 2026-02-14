FİNANS

Kapı duvar oldu: Zam talebi patronu kaçırdı! ‘Bekçiyi rehin almışlar’

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kot pantolon ihracat atölyesinde çalışan yaklaşık 60 işçi, zam talebinde bulununca hem maaş hem de tazminatlarından olduklarını söyledi. İşverenin '15 gün ücretsiz izin' vererek evlerine gönderdiği işçiler, geri döndüklerinde boş atölyeyle karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre işveren, devletin belirlediği yüzde 27'lik asgari ücret zammını vermeyeceğini açıklayarak işçilere 'Evet mi hayır mı' şeklinde oylama yaptırdı. İşçilerin çoğunluğunun zamsız çalışmayı reddetmesi üzerine '15 gün ücretsiz izin' kararı alındı. 15 gün izne çıkan işçiler iş yerine döndüklerinde atölyedeki makinaların gece saatlerinde iş yerinden kaçırıldığını düşünmeye başladı. İşçiler olay gecesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde bir TIR'ın gece saatlerinde iş yeri önüne yanaştığı anlar görülüyor.

'EVET, HAYIR OYLAMASI YAPTIRDI; ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDI'

Mağdur işçilerden İmdat Adıgüzel, şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışıyorduk bu tekstil atölyesinde. Devletimizin verdiği yüzde 27'lik zammı atölye sahibi bize vermeyeceğini söyledi; Ocak ve Şubat'ın zammını vermeyeceğini söyledi. Biz elemanlar olarak kabul etmedik. Bize 'Evet' veya 'Hayır' oylaması yapacağını söyledi. 'Evet derseniz atölyeyi çalıştırmaya devam edeceğim' dedi. 'Hayır derseniz ara vereceğim; 15 gün ücretsiz izne çıkartacağım sizi' dedi. Çoğunluk 'Hayır zamsız çalışmayı kabul etmiyoruz' dedi. Ücretsiz izne çıkarttı bizi'. İki hafta geçti aradan, dün akşam bizi aradılar. Bir kafede buluştuk, 10 kişi arkadaşlarla beraber oturduk, patronlar geldi. 'Biz sizin maaşlarınızı veremiyoruz tefeciye bulaştık' dedi. Hakkımızı istedik. Onlar da veremeyeceğini söylediler. Bugün geldik atölye kapanmış, bütün makineleri çıkartmışlar"

'HAKLARINIZI 3 AY SONRA VERECEĞİZ" DİYORLAR'

Adıgüzel, "Kendileriyle telefonda iletişime geçtim. 'Haklarınızı vereceğiz ama 3 ay sonra vereceğiz' diyorlar. Hepimiz mağduruz. Engelli arkadaşlarımız, 2 ay maaşını alamayan arkadaşlarımız var burada. Hepimizin maaşları içeride kaldı. Kiralar kaldı, taksitler var. Bu kadar arkadaş mağduruz burada" dedi.

'60 KİŞİNİN ALACAĞI VAR'

Adıgüzel, "Bu görüşmelerden önce de ödemelerimiz geç yatıyordu; 2 hafta geç yatıyordu maaşlarımız, alamıyorduk bir türlü. Her seferinde tartışıyorduk işverenle. İçeride alınacak maaşlarımız var, 2 aylık alınacak maaşlar var. 60 kişinin alacağı maaşlar var. Kaldı hepsi böyle, hepimiz mağdur durumda kaldık. Ben burada 4 senelik çalışanım. Benimle beraber 10 seneye yakın çalışan da var, 8 seneye yakın çalışanlar da var, hepsi de çok eski elemanlar. Tazminatlarımız verilmedi zaten. Hiçbir şekilde tazminatlarımız verilmedi, maaşlarımız verilmedi. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN HAFTA SALI GÜNÜ MAKİNALAR VARDI'

8 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen Mehmet Aydın ise, "Ben bunlara güvendim, bırakmadık, hep beraber birlik olduk. Geçen hafta Salı günü geldim, içeride makineler vardı. İçeriye gittim, ustam vardı Erol Usta diye. Ona, 'Usta, işbaşı yapacak mıyız' diye sordum. 'Abi Pazartesi günü yapıyoruz' diye öyle bir şeyler söyledi. Bugün duyduk, makinaları götürmüşler. Ben buranın 7-8 senelik elemanıyım. Aşağı yukarı ben buraya gece gündüzümü de verdim. Ne kadar şey olursa olsun burada çalışan herkes birlik beraberlik içindeydi. Bize deseydi ki, 'Arkadaşlar paranızı veremiyorum, hakkınızı helal edin', gam yemezdim ama 1 aylık maaşımızı vermesi lazım. Ben tazminatı unuttum. Ben şu anda kredi kartının limitine kadar borçlandım. Hakkımı helal etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bunu başından sonuna kadar araştırsın. Burada 60-70 kişiye yakın eleman var. 3-4 de özürlü arkadaşımız var. Kimin hakkını yiyorlar. Telefonumuza niye bakmıyorlar" diye konuştu.

'1 AY GEÇ ALDIĞIMIZ DA OLDU; İDARE EDİYORDUK'

Kot pantolon ihracat işi yapıyorduk biz burada resmi olarak. Önemli bir iş yeri yani. 2 seneden beri maaşımızı geç veriyorlardı. İdare ediyorduk. Buradaki bütün insanlar, hepimiz idare ediyorduk. 15 gün, 20 gün, hatta 1 ay geç aldığımız da oluyordu, hepimiz idare ediyorduk" diye konuştu.

'MAKİNALARI ALIP ÇEKİP GİTMİŞLER'

Çalışanlardan Engin Çelik ise, " 'Makinaların hepsi dükkanda duruyor' dedi. Biz de 'Tamam' dedik. Makinalar dükkanda duruyorsa bizim de güvencemiz makineydi. En azından bir şey olursa makinalara el koyarız dedik. Ertesi gün anladığımız kadarıyla, ayın 5'inde gece saat 02.00'de bir operasyon yapmışlar, bütün makinaları 30 kişiyle almışlar. Bekçiyi de rehin almışlar, sırf bekçi bize haber vermesin diye, kimseye haber vermesinler diye rehin almışlar. Makinaları almışlar çekip gitmişler" dedi.

'KENDİ KAFALARINA GÖRE SİGORTA ÇIKIŞI YAPMIŞLAR'

Çelik, "Mesaj atıyoruz bize dönüş yapmıyorlar. Gerçekten çok mağduruz. Engelli arkadaşlarımız var adam kaç sene emek vermiş; 4 çocuk babası. Geçinemiyor şu an oturuyor ağlıyor. Devletimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Yardımcı olsunlar. Hepimiz burada emekçiyiz. Bir engeli arkadaşımız daha var. Bu insanları haklarını nasıl yiyebilirsiniz ki. Gerçekten de çok mağduruz. Sigortalıydık; asgari ücret olarak gösteriyordu ama nedense biz asgari ücretle çalışmıyorduk yani, şimdi bunun gerçeğini söyleyelim. Sigortaları yatırıyordu o da devletten dolayı Şunun altını çizerek söylüyorum. Bizde çıkış için herhangi bir imza atılmadı. Kendi kafasına göre çıkış yapmış. Bütün insanların sigortadan normal şartlarda madem devletli kurumlu bir yerse önce imza atacaksın, imzayı attıktan sonra işin fesh edilir; ama bu kafasına göre imzayı atmış, dükkanları kalmış, anladık ki dükkan şu an bomboş. Sabahtan beri burada mağduruz, gerçekten de devletimize burada sesimizi duyurmak istiyoruz, mağduriyetlerimizi gidersinler" diye konuştu.

Mağdur 60 işçi konuyu yargıya taşıyacaklarını da belirtti.
Kaynak: DHA

