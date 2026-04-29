Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Japon otomotiv devi Honda, İzmir Aliağa'da 100 bin metrekarelik alana kurulan yeni motosiklet fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Honda, ilk aşamada 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin kapasiteli Honda Türkiye Motosiklet Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan katıldı. 45 bin metrekaresi kapalı toplam 100 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikanın yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesi doğrultusunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi. Honda Türkiye'nin ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda trafik eğitim programları düzenlenip, yangınlardan etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılmasına yönelik fidan bağışı yapıldığı duyuruldu.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, "Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye'nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli iş birliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tesisin hem Honda'nın küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

“ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN YAŞAMINA DEĞER KATAN BİR ETKİ OLUŞTURABİLMEKTİ”

Türkiye'nin dinamik yapısının olduğunu dile getiren Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "İzmir Aliağa'da hayata geçirdiğimiz bu üretim tesisi, Honda'nın Türkiye'ye olan güçlü inancının, uzun vadeli vizyonunun ve yıllar içinde inşa ettiğimiz güvene dayalı yakın ilişkinin açık bir göstergesidir. Bizim için başarıyı yalnızca ekonomik göstergelerle ölçmek yeterli değildir. Asıl önemli olan; topluma dokunan, insanların yaşamına değer katan bir etki oluşturabilmektir" diye konuştu.

“UZUN DÖNEMLİ FABRİKAYI HAYATA GEÇİRMİŞ BULUNUYORUZ”

Honda'nın global 'safety' yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen projelerle, trafik güvenliği bilincinin artırılması ve kullanıcıların eğitimine katkı sağlanması hedeflendiği belirten Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Bugün bizim ve Türkiye için çok önemli bir gün, motosiklet fabrikamızı açmış bulunuyoruz ve ilk üretimimiz başlamış oldu. Türkiye'de motosiklet satışları her geçen gün artan oranda devam ediyor. Özellikle pandemi ve sonrasında motosiklet toplam satışları, 2024 yılında otomobilin de üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Genç nüfusumuz ve mobiliteye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu sebeplerden dolayı biz de Türkiye'de ayakları yere basan, sürdürülebilir ve uzun dönemli bu fabrikayı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Böylece globalde tam 24 ülkede ve 38 fabrikada üretimlerimize hızla devam ediyoruz" dedi.

“İLK ÜRETİLECEK MODEL PCX”

Türkiye'de üretimi daha hızlı ve daha esnek bir şekilde yapabilmek amacıyla lokalizasyona çok fazla önem vereceklerini vurgulayan Kılıçer, "Lokal entegrasyon bu işin en önemli parçalarından biri olacak. Sonraki dönemde hem Honda'nın geçmişinden kaynaklanan know-how'u Türkiye'ye transfer ediyor olurken biz de yatırımlarımızı çok daha uzun dönemli ve sürdürülebilir ortamda devam ettiriyor olacağız. Fabrikamız toplamda 100 bin üretim kapasiteli bir alan. Bu tek shift ile olabilecek bir üretim. Ancak ikinci vardiya ile toplam üretimimiz 150 bin daha sonrasında da 200 bine kadar çıkıyor olacak. Burada ilk üretilecek model PCX 125 cc scooter, yaklaşık 130 kilo. Yakıt tüketimi ve maliyetlerin mümkün olduğunca aşağıya çekilmesi çok önemli. Çünkü şehir içerisinde 100 km'de sadece 2 litrelik bir yakıt tüketiminden bahsediyoruz. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyordu. Bu yüzdendir ki sonraki dönemde hem bireysel hem de ticari kullanımda talebi artarak devam edecek" diye konuştu.

“TAM KAPASİTEYE ULAŞTIĞINDA AYLIK 7 İLE 8 BİN ARASINDA ÜRETİM OLACAK”

Şu an için yaklaşık 300 kişilik bir istihdam sağladıklarını belirten Kılıçer, “İlerleyen dönemde lokalleşme ile beraber bu istihdam oranı yaklaşık 750-800 kişiye kadar çıkacak. Fabrikamız tam kapasiteye ulaştığında aylık ortalama 7 bin ile 8 bin arasında bir üretim olacak. Fabrikada üretim ikinci vardiya ile beraber yüzde 50 artıyor. Dolayısıyla 10 bin ile 11 bin bandına kadar çıkıyor. Önemli bir diğer konu ise lokalizasyon. Bu bize daha çok daha esnek, hızlı bir üretimi sağlayacak. Bir noktadan bir noktaya en düşük maliyetle ve en kısa zamanda ulaşmayı sağlıyoruz" dedi.

Otomotiv devi Türkiye de fabrika açtı! Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak 1

Honda olarak yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de en çok satan marka olduklarını dile getiren Kılıçer, şöyle devam etti: "2026 yılında Türkiye'de motosiklet parkı yaklaşık 7 milyonun üzerine çıkarak bir başka rekora daha imza attı. Bu toplam rakam içerisinde Honda'nın payı yıldan yıla değişmesine rağmen yaklaşık yüzde 25 pazar payımız mevcut. Geçen yıl 72 bin, önceki yıl da rekor bir seviyeyle yaklaşık 165 bin civarında motosiklet sattık. Bizim adımıza gurur verici bir durum. 13 yıldan beri Türkiye'de Honda en çok satan marka oldu. Türkiye'de satılan her 100 motosikletin 25'i Honda'dan oluşuyor."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
