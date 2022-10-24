Kara listede olanlar dikkat! Sicil affı için kritik tarih belli oldu

Yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren kritik tarih belli oldu. Milyonlarca kişinin beklediği kredi, kredi kartı ya da çek, senet borcu yüzünden kara listede olanlar için sicil affı Meclis'e geliyor. Torba yasa teklifinin içinde olması beklenen kanunla birlikte Haziran 2023'e kadar borcunu ödeyen kara listeden çıkacak. İşte sicil affı kanunu haberinin detayları…

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanması öngörülüyor. İmar planlarında cemevleri için de yer ayrılacak. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor. Çarşamba günü 2023 bütçesi ele alınacak.

SİCİL AFFINDAN KİMLERİ FAYDALANACAK?

Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıran vatandaşların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Öte yandan kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar ya da şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

