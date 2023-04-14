Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? TPAO tarih verdi! Türkiye Karadeniz Gazı'na kavuşuyor

Karadeniz gazı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını ve bütün planlamaların buna göre yapıldığını belirtti. TPAO Genel Müdürü Bilgin de konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak?" sorusu böylelikle yanıt buldu. İşte, Karadeniz gazı ile ilgili detaylar...

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Karadeniz gazı 20 Nisan'da çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını ve bütün planlamaların buna göre yapıldığını ifade etti.

KARADENİZ GAZI MAYISTA SİSTEME VERİLMEYE BAŞLANACAK

Karadeniz gazı hakkında bir açıklama da TPAO Genel Müdürü Bilgin'den geldi.

Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız."

