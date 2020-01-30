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Karadeniz'de 3 ildeki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

Karadeniz'de 3 ildeki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu

Samsun, Ordu ve Giresun'da gerçekleştirilen denetimlerde yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen 1,5 ton su ürününe el konuldu.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla 27-29 Ocak tarihleri arasında Samsun, Ordu ve Giresun'da su ürünleri kontrol ekipleri tarafından rutin kontrollerin dışında çapraz ve eş zamanlı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Denizden ve karadan yürütülen operasyon kapsamında, denizde denetim başta olmak üzere balıkçı barınakları, balık hali, soğuk hava depoları, perakende satış yerleri ve yol güzergahları denetlendi.

Toplamda 40 bin lira idari ceza uygulanan denetimlerde, yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen mezgit, barbunya ve kefal başta olmak üzere 1,5 ton su ürününe el konuldu.

Söz konusu su ürünleri, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevine bağışlandı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin su ürünleri kıtlığı yaşamaması ve bol balık tüketebilmesine destek için vatandaşların boy ve zaman yasağına aykırı avlanmış ürünleri almamasını, perakendecilerin küçük boyda balık satışı yapmamasını isteyerek, boy ve zaman yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun, ordu, Samsun, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol,

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