FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları denizde hamsinin dışında umdukları avlanmayı yapamadı - Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü: - "Bölgemizde 3 ay süreyle güzel hamsi avcılığı yaptık. Halen Marmara ve Ege bölgelerinde avcılığı devam ediyor. Hamsinin dışında balık tutmadık desek doğrudur"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de balık sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların geride kalan 5 ayda yüzünü hamsi güldürdü.

Sinop'ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, 2019 yılının eylül ayında başlayan av sezonunda yüzlerinin hamsi ile güldüğünü söyledi.

Karadeniz'in tamamında hamsi avcılığı yapıldığını anlatan Ünlü, "Tahminlerimizin üzerinde çok ama çok hamsi avcılığı oldu. Ancak bunun yanında palamut hiç olmadı. Lüfer ve istavrit gibi balıklar da olmadı." dedi.

- "Hamsi avcılığı halen devam ediyor"

Ünlü, hamsinin Karadeniz dışında da avlanmaya devam edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 3 ay süreyle güzel hamsi avcılığı yaptık. Halen Marmara ve Ege bölgelerinde avcılığı devam ediyor. Yani hamsinin dışında balık tutmadık desek doğrudur. Bir kasa palamut tutmuşluğumuz yok. Çünkü mayıs ve haziran aylarında havaların soğuk gitmesinden ötürü palamut yumurtalarının tutmadığını düşünüyoruz. Palamudun, lüferin olmaması aşırı bir hamsi potansiyelinin olmasına sebep oldu."

- "Bizler kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz"

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklikle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünlü, yasanın balıkçılık sektörü adına sevindirici olduğunu aktardı.

Alınan önlemleri doğru bulduklarını ancak işin yine de balıkçılarda bittiğine dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Bizler kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Önce bizlerin kişisel olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Devlet her ne kadar cezai işlem uygulasa da bazen bir yerlerde mutlaka eksik kalıyor. 'Ben bıraksam diğeri tutar' mantığını geride bırakmalıyız. Günü kurtaran bir sektör olmamalıyız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
İşte 2020 yılı enflasyon tahminiİşte 2020 yılı enflasyon tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avcılık, Balık, hamsi, karadeniz, Namık Ünlü, sinop, Sinop Su Ürünleri Kooperatifi,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplam kartlı ödemeler 2019’da yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL’ye yaklaştı

Toplam kartlı ödemeler 2019’da yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL’ye yaklaştı

MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor (2)

MB/Uysal: Enflasyon 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak öngörülüyor (2)

Araç alım satımında yeni dönem! Takasbank 'TaşıtTakas Sistemi'ni uygulamaya başlıyor

Araç alım satımında yeni dönem!

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.