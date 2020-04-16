Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Peki, ülkemizde bu anlamda ne gibi resmi çalışmalar ve yardımlar yapılıyor? Devlet, karantina sürecinde ne gibi destek paketleri açıkladı? Sosyal yardımlar nasıl ulaştırılacak? İlgili resmi kurumların bu konuda yaptıkları çalışmalar nelerdir? İşte bu süreçte devletin izlediği sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin merak edilen detaylar....

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla koronavirüs salgını sürecinde mağdur olan gelir düzeyi düşük vatandaşlara gelir sağlanması amacıyla tüm vatandaşların katılabileceği bir kampanya başlattıklarını ve yapılan bağışların toplumun bu süreçte zorda kalan kesimlerine devlet eliyle ulaştırılacağını belirtti. Erdoğan, 7 aylık maaşını da bu kampanyaya bağışladığını belirterek farklı kamu bankalarına ait hesap numaralarına ilişkin bilgi verdi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI YARDIMLARI ULAŞTIRACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve 81 ilde, her ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları oluşturulan bütçede toplanan paraları bulundukları yerlerde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyip ulaştıracak.