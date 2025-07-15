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Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde: 34 milyon 400 bin TL!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, toptancının alımdan vazgeçmesi üzerine öfkelenerek karpuzları yere atan iki üretici hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" denilirken; üreticiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları değerlendiriliyor.

Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde: 34 milyon 400 bin TL!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde karpuz üreticileri S.Ç. ve S.E., daha önce anlaşma sağladıkları toptancıya ürünlerini teslim etmek üzere merkeze getirdi. Ancak toptancının alımı reddetmesi üzerine sinirlenen iki üretici, satamadıkları karpuzları yere atarak parçaladı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Üreticiler, yaşanan olay sonrası yaptıkları açıklamada, o anki öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını ifade etti.

Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde: 34 milyon 400 bin TL! 1

REKOR CEZA GÜNDEMDE: 17 MİLYON LİRA

Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu kapsamında işlem başlatıldığını ve dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Üreticiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları değerlendiriliyor.

Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde: 34 milyon 400 bin TL! 2

BAKANLIK: "MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Çiftçi Sakarya
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