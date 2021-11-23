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Kartlı ödemeler ekimde yüzde 50 arttı

23.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar liraya ulaştı. Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü ilk üç sektöre sırasıyla hava yolu, kamu/vergi ödemeler ve kuyumculuk oldu.

Kartlı ödemeler ekimde yüzde 50 arttı

BKM, ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

Geçen ay kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020 yılının yılın ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar lira oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar lirasında banka kartları, 3,1 milyar lirasında da ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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