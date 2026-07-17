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Karton ambalaj ihracatı ilk yarıda 528,8 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj ihracatı 2026'nın ilk yarısında yüzde 3,26 artışla 528,8 milyon dolara yükseldi. ABD en büyük pazar oldu.

Karton ambalaj ihracatı ilk yarıda 528,8 milyon dolara ulaştı

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj ihracatı, 2025 yılının aynı dönemindeki 512,1 milyon dolardan 2026'nın ilk altı ayında yüzde 3,26 artışla 528,8 milyon dolara çıktı.

İlk çeyrekte ihracat yüzde 0,51 oranında sınırlı gerileme gösterirken, ikinci çeyrekte yüzde 6,93'lük artış kaydedildi. Nisan ayında yüzde 20,70 ve haziran ayında yüzde 16,21 oranındaki yükselişler, mayısta yaşanan yüzde 13,48'lik düşüşü telafi ederek ilk yarının pozitif büyümeyle tamamlanmasını sağladı.

AMERİKA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Ülkelere göre ihracat verilerinde Amerika dikkat çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 26,74 artışla 56,6 milyon dolara ulaşarak Birleşik Krallık'ı geride bıraktı ve ilk sıraya yerleşti. Birleşik Krallık ise yüzde 6,54 artışla 56,4 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Onu 39,6 milyon dolarla Fransa, 36,1 milyon dolarla Almanya ve 25,6 milyon dolarla Irak takip etti.

Avrupa pazarında da güçlü performans görüldü. Almanya'da yüzde 16,48, Belçika'da yüzde 23,24, Bulgaristan'da yüzde 16,92 ve Hollanda'da yüzde 12,50 oranında ihracat artışı yaşandı. Buna karşın Irak'a yapılan ihracat yüzde 24,82 gerileyerek ilk 10 pazar içinde düşüş kaydeden tek ülke oldu.

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, ilk yarıda elde edilen yüzde 3,26'lık büyümenin küresel belirsizlikler ve bölgesel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde sektörün dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Duran, özellikle ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 6,93'lük artışın, yılın ilk aylarındaki sınırlı gerilemenin ardından ihracatın yeniden ivme kazandığını gösterdiğini ifade etti. Amerika'nın yüzde 26,74'lük artışla en büyük ihracat pazarı haline gelmesinin, Türk karton ambalaj sektörünün kalite, esneklik ve sürdürülebilir üretim kabiliyeti sayesinde küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Duran, Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Hollanda'da görülen çift haneli artışların da pazar çeşitliliği açısından önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi.

IRAK'TAKİ DÜŞÜŞ ALTERNATİF PAZARLARIN ÖNEMİNİ ARTIRDI

Irak pazarındaki daralmaya da değinen Duran, bu ülkeye yapılan ihracatta yaşanan yüzde 24,82'lik gerilemenin bölgesel risklerin dış ticaret üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Mevcut pazarlardaki konumlarını korurken alternatif pazarlarda daha güçlü ve kalıcı bir varlık oluşturmanın önem kazandığını belirten Duran, KASAD olarak üyelerinin uluslararası rekabet gücünü desteklemeye yönelik UR-GE projesi, hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetleri ve iş geliştirme programlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Duran, gelecek dönemde Amerika pazarında yakalanan ivmeyi kalıcı hale getirmeyi, Avrupa pazarlarındaki büyümeyi derinleştirmeyi ve sektörün katma değerli ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, yılın ikinci yarısına temkinli ancak olumlu bir görünümle yaklaştıklarını, dış talep koşulları ile jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat Ambalaj kağıt sanayi
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