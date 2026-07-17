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BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçen BYD için harekete geçiliyor. Yatırım teşviki nedeniyle vergisi alınmayan araçların vergileri faiziyle alınacak. Ayrıca Manisa'da verilen OSB arazisi de geri alınacak.

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak
Ufuk Dağ

Çinli otomobil firması BYD’nin Manisa’da yapacağı yatırımdan vazgeçmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Şimdi Türkiye tarafından sağlanan yatırım teşviklerinin geri alınması için hukuki süreç başlatılacak.

BYD nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak 1

İMZALAR ATILMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan anlaşma ile Manisa’da yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurulması öngörülmüştü. Anlaşmaya göre, fabrika 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek ve üretim başlayacaktı.

YATIRIMI ASKIYA ALDILAR

Ancak aradan geçen iki yıllık süreçte yatırıma ilişkin hiçbir adım atılmadığı gibi, BYD firması geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Manisa’daki yatırımı askıya aldıklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine üretim tesisi kurulması şartıyla firmaya sağlanan teşviklerin akıbetinin ne olacağına yönelik tartışma başladı. Konu TBMM gündemine de geldi. Çok sayıda milletvekilli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

"KAMUNUN MENFAATLERİ TEMİNAT ALTINDA"

Bakan Kacır, milletvekillerine gönderdiği cevapta söz konusu yatırımın Türkiye’de yeni nesil araç üretim kapasitesinin artırılması amacıyla, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak destek kapsamına alındığını hatırlattı.

Kacır, teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim faaliyetleri ile gerekli idari işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirterek, sağlanan teşviklerin geri ödenmesine yönelik hususlar ile yatırımcılara uygulanacak diğer müeyyidelerin BYD yatırımı için de geçerli olduğunu kaydetti. Bakan Kacır “Tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır” dedi.

BYD nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak 2

ÖDEMEDİĞİ VERGİLERİ FAİZİYLE ÖDEYECEK

Proje bazlı yatırımları teşvik mevzuatına göre, BYD’nin Manisa’da kurmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık otomotiv fabrikası yatırımından vazgeçmesi üzerine şirketin devlete sunduğu teminat mektuplarının devreye sokulması ve gümrük vergisi muafiyetiyle Türkiye’ye getirdiği araçlar için ödemediği tüm vergilerin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekiyor.

ARAZİ GERİ ALINACAK

BYD, yatırım yapacağı taahhüdüyle Çin’den getirdiği araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle araçlar Türkiye’de hiç vergi muafiyeti almamış gibi, normal tarifeden vergilendirilmiş sayılarak kamunun uğradığı vergi kaybı tazmin edilecek. Ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrika kurulumu amacıyla BYD firmasına tahsis edilen arazi ve yatırım yeri geri alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yatırım vergi BYD
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
atı alan Üsküdarı geçmiş artık bitti o iş
siz abd nin her dediğini yapsanız abd nin emrinde olsanız katil sapık Trump a dostum Trump deseniz onun her dediğini emir telaki etseniz çin haliylen türkiyede yatırımdan vaz geçer sizde olsanız aynısını yaparsınız.
günaydın
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