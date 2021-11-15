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Kasanın fiyatı, içindekini geçti! Limon suyu, sudan ucuz

15.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa düştü. 1’inci sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Başkanı Ali Batman, orta kalite limonların ise 50 kuruşa, düşük kaliteli limonların ise 25 kuruşa satıldığını belirtti. Batman, ürünlerin taşındığı 20 kiloluk boş plastik kasanın içindeki üründen daha pahalı olduğunu belirtti.

Kasanın fiyatı, içindekini geçti! Limon suyu, sudan ucuz

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa kadar düştü.

İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı. Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.

"ÜRETİCİ LİMON AĞAÇLARINI KESMEYE BAŞLADI"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. 1-2 yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı" dedi.

"LİMON, KASADAN UCUZ, SUYU DA SUDAN UCUZ"

Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor" diye konuştu.(DHA)

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Adana
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