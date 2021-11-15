AK Parti MYK toplandı! 2022 asgari ücret zammı masada

AK Parti MYK ve MKYK toplantısı saat 14.20 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda başta asgari ücret, 3600 ek gösterge, bütçe görüşmeleri ve küçük esnafa vergi desteği gibi konular ele alınacak.

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalar son günlerde gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Asgari ücretli çalışanımızı, memurumuzu enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise hem asgari ücret hem de 3600 ek göstergeyle ilgili önemli duyurular yapmıştı.

Ayrıntılar gelecek..



