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Kasaplar kırmızı et satışını bıraktı: Et ve süt fiyatları için kritik uyarı geldi!

11.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yem fiyatlarının artmasıyla maliyetleri karşılayamayan üretici elindeki damızlıkları kesime gönderiyor. Gelecekte damızlık hayvan sorununun yaşanabileceğini söyleyen sektör temsilcileri et ve süt fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan bazı vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle alamayınca kasaplar kırmızı et satmayı bıraktı.

Kasaplar kırmızı et satışını bıraktı: Et ve süt fiyatları için kritik uyarı geldi!

Büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı Haziran ayında 17 milyon 876 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 448 bin olarak açıklandı. Sağımlık ineklerin kesime gönderildiği bu dönemde TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2020'ye oranla sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton oldu. Öte yandan Haziran ayında kapanan kasap dükkanı sayısı 17’ye yükselirken, yeni açılmada ise bu rakam sadece 5 oldu.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem maliyetleri nedeniyle süt üreticisinin elindeki damızlık hayvanların kesime gönderildiğine işaret ederek, "Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

1 KİLO SÜTE 1 KİLO YEM

Bayraktar, süt sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin (USK) 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litrede brüt 7,50 lira olarak belirlediğini anımsattı. Bu süreçte, üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle süt fiyatlarının revize edilmesinin önemine dikkati çektiklerini belirten Bayraktar, bugün gelinen noktada üreticinin 1 kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Bayraktar, yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetlerinin de yükseldiğini ifade ederek, mazot, elektrik, işçilik, nakliye ve ilaç gibi maliyetlere dikkati çekti.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarının yüzde 2,8, içme sütü üretiminin yüzde 6,5, peynir üretiminin ise yüzde 5,2 azaldığına işaret eden Bayraktar, "Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Asıl sorun talep ayağındaki daralma ortadan kalkınca yaşanacak. İşte o zaman artan talebi karşılayacak yeterli ürün bulunamayacak, tüketiciler çok yüksek fiyatlardan süt ve süt ürünleri tüketmek zorunda kalacaktır. Buna yönelik hazırlıklı olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Bayraktar, maliyetlerdeki artış nedeniyle üreticilerin damızlıkları ve düveleri kesime göndermeye başladığını, elde kalan hayvanların ise yeterli oranda beslenmediğini belirtti.

“DAMIZLIK HAYVAN SORUNU YAŞANABİLİR”

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Gelecekte damızlık hayvan sorunu yaşanabileceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Gıda Komitesinin yem fiyatlarındaki artışların olası etkilerini önlemeye yönelik bir yol haritası belirlemiş olmasını da olumlu buluyoruz."
Bayraktar, desteğin üreticiyi tatmin edecek miktarda verilmesi ve ödemelerin her ayın sonunda üreticinin hesabına geçmesi gerektiğini belirtirken, "Verilecek bu destekle süt/yem paritesinin ideal parite olan 1,5 seviyelerinde olması sağlanmalıdır. Süt teşvik prim ödemeleri de 4 ay geriden geliyor. Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir. Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ET DOLAPLARI BOŞ KALDI

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İYİ Parti lideri Meral Akşener ise esnaf ziyaretleri sonrası bir kasap dükkanından fotoğraf paylaştı. Kırmızı et dolabının boş kalmasına dikkat çeken Akşener, "Niğde Çiftlik'teki bir kasap dükkânında kırmızı et dolabının boş kalmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış..." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et
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