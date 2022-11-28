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Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

28.11.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. 2023'te verilecek yeni maaşlar için, 2022'nin altı aylık enflasyon verileri dikkate alınacak. Enflasyon oranları dikkate alınarak asgari ücret, memur emekli maaşı ve daha birçok yardım miktarı, maaş, aylık şekillenecek. Peki kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Enflasyon oranları TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. Kasım ayının sonlarına gelinmesiyle, bu aya ait enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, kasım ayı enflasyon oranlarını 1-2-3 Aralık 2022 tarihlerinde açıklaması bekleniyor. Enflasyon oranlarının 10.00 gibi açıklanacağı öngörülüyor.

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla, beş aylık enflasyon belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak ve emekli, memur, asgari ücret maaş zammı konuları netleşecek.

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinde, TÜFE'de yüzde 3,54'lük artış meydana geldiği ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldiği görülmüştü.

Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Enflasyon ve faize dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" ifadelerini kullanmıştı.


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Enflasyon tüik

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