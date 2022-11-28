Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Enflasyon oranları TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. Kasım ayının sonlarına gelinmesiyle, bu aya ait enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 TÜİK enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, kasım ayı enflasyon oranlarını 1-2-3 Aralık 2022 tarihlerinde açıklaması bekleniyor. Enflasyon oranlarının 10.00 gibi açıklanacağı öngörülüyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla, beş aylık enflasyon belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak ve emekli, memur, asgari ücret maaş zammı konuları netleşecek.

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinde, TÜFE'de yüzde 3,54'lük artış meydana geldiği ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldiği görülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Enflasyon ve faize dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" ifadelerini kullanmıştı.



