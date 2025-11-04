Kasım ayına girildi asgari ücret hesaplamalarına start verildi! Dev bankadan asgari ücret ve enflasyon analizi geldi

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Geçen sene olduğu gibi bu sene de ara dönemde asgari ücrete zam yapılmadı. Bu nedenle asgari ücret konusunda beklentisi olan vatandaşlar, yıl sonunu bekliyor. JP Morgan’ın Türkiye raporu ise dikkat çekici…

Enflasyon verilerinin hemen ardından ABD'nin en büyük bankası olarak bilinen JPMorgan, Türkiye notunu paylaştı.

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON YORUMU

Asgari ücretle ilgili görüşme trafiğine dikkat çeken raporda "2026 sonu için öngördüğümüz %23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler görüyoruz; bunun başlıca nedeni, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2025 yılı ücret müzakerelerini etkileyebilecek olmasıdır.” denildi.

TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı aylık yüzde 2,6’lık enflasyon oranı, Bloomberg’in yüzde 2,8 ve JPMorgan’ın yüzde 2,7 düzeyindeki tahminlerinin bir miktar altında gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon ise, eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden ekim ayında yüzde 2,2’ye geriledi.

Ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalmasında, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 4’lük tahmin yerine yüzde 3,4 düzeyinde gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, giyim grubunda kaydedilen yüzde 12,7’lik sert fiyat artışı da dikkat çekti.

Notta, enflasyon tahminlerinin 2025 yılı sonunda yüzde 32, 2026 yılı sonunda ise yüzde 23 seviyesinde olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Ayrıca, kasım ayı için aylık enflasyonun yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesinin beklendiği ve bu tahminlerde yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

GÖZLER 11 ARALIK’TA!

11 Aralık’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 38,5’e indirilmesi beklentilerini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, 2026 yılı boyunca her toplantıda 100 baz puanlık kademeli indirimlerle faizin yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini öngördükleri dile getirildi.