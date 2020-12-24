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Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2020 10:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde bulaş riski ve online alışverişe yönelim kredi kartı başvurularına da yansıdı. Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre Kasım 2020’de kredi kartı başvuruları geçen yılın kasım ayına oranla yüzde 321 oranında artış gösterdi. 2020 yılının 11 ayında ise 2019’a göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış dikkat çekti.

Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı

Koronavirüs salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana pek çok alanda radikal değişikliklere neden oldu. Bunların başında ise tüketim ve harcama alışkanlıkları geldi. Ekonomik zorluklar, bulaş riski nedeniyle vatandaşın nakit para ile temasını olabildiğince azaltmaya başlaması ve online alışverişe yönelim kredi kartı başvurularını artırdı. Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre 2020 yılının kasım ayında kredi kartı başvuruları 2019 kasım ayına oranla yüzde 321 oranında arttı. 2020 geneline bakıldığında ise önceki yıla göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış oldu.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 54 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de açıkladığı Kasım 2020 kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerinde banka kartı sayısının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 13, kredi kartı sayısının ise yüzde 8 artış gösterdiğini ortaya koymuştu. Kartlı ödeme tutarlarında yüzde 23 artış gözlenirken internetten yapılan kartlı ödeme oranının yüzde 54 artışla kartlı ödemeler içerisindeki payını yüzde 26’ya çıkarması ise dikkat çekmişti.

KART HARCAMALARINDA MARKET-GIDA VE ELEKTRONİK EŞYA ALIŞVERİŞİ ÖN PLANDA

Açıkladıkları verilerden hareketle değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, “Hesapkurdu.com olarak yaptığımız araştırmalarda ülkemizde kısıtlamaların başladığı Mart ayında kredi kartı aramalarının zirveye çıktığını görüyoruz. Bu aramalar neticesinde yıl geneline baktığımızda kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk bir artış saptadık. Yıl sonuna yaklaştığımız kasım ayı itibarıyla da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla bir artış söz konusu. 2020 Mart sonrası dönemlerde insanlar online alışverişe önceki dönemlerden daha çok yöneldiği için kredi kartı harcamaları da önceki dönemlere göre yüksek seyretti ve bu şekilde devam ediyor. Bu harcamalarda öne çıkan kalemler ise market-gıda harcamaları ile elektronik eşya alışverişleri olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

AŞININ OLUMLU SONUÇ VERMESİ KREDİ KARTI HARCAMALARINI NORMALE DÖNDÜREBİLİR

2021 yılına dair kredi kartı harcamaları ve başvurularına yönelik öngörüleri de paylaşan Ersin Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandeminin etkisi hala yoğun olarak devam ettiğinden hem ekonomik çalkantıların neden olduğu nakit sıkıntısının hem de bulaş riski nedeniyle kaçınılan nakit para kullanımının 2021’in ilk aylarında kart başvuruları ve harcamalarının yüksek seyretmesine neden olacağını öngörüyoruz. Ancak yıl sonlarına doğru aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde kısıtlamalar azalacağından kredi kartı harcamalarının normal seyrine dönmesi beklenebilir. Öte yandan online alışverişin ve kart ile harcamanın bir alışkanlığa dönüşmesi ve bu alışkanlığı yeni edinen kitlelerin artmaya devam etmesi, online harcamaların payının daha hızlı yükselebileceği yönünde değerlendirilebilir.”

KAYNAK:DHA

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