Kasko fiyatları yarı yarıya düştü! Aralık sonuna kadar indirim, sonra zam… Sektör temsilcileri ‘şimdi tam zamanı’ diyerek uyardı

Pandemi ile başlayan süreçlerde hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları çeşitli sebeplerde sürekli yukarı doğru bir ivme kazanmıştı. Ancak araç bulunabilirliğinin artması ve Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe aldığı önlemler araç fiyatlarını rayına oturtmaya başladı.

KASKO FİYATLARI DA NORMALLEŞİYOR

Fiyatlarda ortalama yüzde 20'lik bir düşüş gözlenirken bu durum zirve yapan kasko fiyatlarını da etkiledi. Senenin başından bu yana kasko poliçe fiyatları neredeyse yarı yarıya düştü.

2023'te fiyatların yüksekliği nedeniyle kasko yaptırmayanlar yeniden arayışa girdi. Piyasanın oturması ile birlikte şirketler arası rekabette artı.

ÖRNEK VEREREK AÇIKLADI

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, "Bir örnek vereceğim. Arabanın değeri diyelim 1 milyondu. Sigorta şirketi kasko primini bulmak için diyelim yüzde 2 ile çarpıyordu ve 20 bin lira gibi bir prim alıyordu. Şimdi arabanın değeri 800 bine düştüyse yine 2 ile bile çarpsa kasko fiyatı 16 bin liraya zaten düşmüş oluyor" dedi.

YENİ YILDAN SONRA ZAMLAR BAŞLAYACAK

"Şimdi araç ve yedek parça fiyatları oturdu, düşüş başladı" diyen Bağcı, "Piyasadan çıkan sigorta şirketleri vardı, kasko yapmak istemiyorlardı. Bu şirketler geri döndü ve rekabetçi döndü, açığı kapatmak istiyorlar. Sigorta piyasasında Aralık sonuna kadar indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Ocak ayından sonra da yeni yıl zamları kapıda… Kasko fiyatlarını çok hızlı geriye getirdi. Şimdi aslında kasko yaptırmanın en güzel zamanı diyebilirim" açıklamasında bulundu.







