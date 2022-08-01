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Kavcıoğlu’nun ‘döviz’ iddialarına AK Partili o isimden şok çağrı: ‘90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?’

01.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bazı sanayicilerin döviz stokladığını iddia etmesi sonrası AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk’ten şok bir çağrı geldi. Kavcıoğlu’nun açıklamalarının suç duyurusu niteliğinde olduğunu söyleyen Külünk, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısını yaptı. Öte yandan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de Kavcıoğlu’nu doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu.

Kavcıoğlu’nun ‘döviz’ iddialarına AK Partili o isimden şok çağrı: ‘90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanayicilerle buluşmasında yaşanan ‘döviz’ açıklamasının yankıları devam ediyor. Kavcıoğlu’nun bazı kesimlerin şubat ayından itibaren kredileri kullanıp döviz stokladığını iddia etmesi ve, “Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz” ifadelerine AK Parti’den yanıt geldi. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, kredilerle döviz stokladığı iddia edilen bazı sanayicilerin tespit edilmesini isteyerek isim vermeden savcıları göreve çağırdı.

KÜLÜNK: KREDİ KULLANANLAR KİMLERDİR?

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu.

“İDDİALAR VE AÇIKLAMALAR VAHİM”

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Külünk şu ifadeleri kullandı: "Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır. Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken Devlete ve Millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve hukuki süreç başlatılmalıdır. Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır."

İHRACATÇI BİRLİKLERİ KAVCIOĞLU’NU HAKLI BULDU

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, katıldığı Bloomberg HT yayınında, "Sanayiciler olarak finansmanla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kavcıoğlu'nun söylediğine göre kredi ile döviz stoklayanlar var. Doğrudur ama bunlar kim, biz bilmiyoruz. Hiçbir sanayici, hiçbir ihracatçı ihtiyacının dışındaki finansmanla ilgilenmez. İhtiyacının dışındaki finansman dışında döviz stoklayamaz. Bu insan sanayici ya da ihracatçı olamaz" değerlendirmesini yaptı” dedi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) geçen hafta cuma günü düzenlediği toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı İahap Kavcıoğlu, sanayicilerin kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40 aştığı eleştirileri üzerine sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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