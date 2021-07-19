Kavurucu sıcakta bakın ne için kuyrukta saatlerce beklediler

Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu.

Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren vatandaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sıcak havaya rağmen yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından dükkanın içine girebilenler, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan satın aldı.

Bazıları sıcaktan daha az etkilenmek için karton parçalarıyla kendilerine gölge yaptı. Metrelerce uzayan baklava sırası havadan görüntülendi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TEREYAĞLI FISTIKLI VE CEVİZLİ BAKLAVA

Baklava markasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" dedi.

Baklava almak için sırada bekleyen bir vatandaş da, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. 3 kilo baklava alacağım. Baklavası çok güzel" dedi.

Kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan en çok tercih edilenleri ise tereyağlı fıstıklı ve cevizli baklava.

Kaynak: DHA



