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Kayseri'de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hizmete aldığı yapay zeka destekli insansı robot MEGA, zabıta ekipleriyle esnaf denetimlerine katılıyor. Ürün etiketlerini ve kasa fiyatlarını karşılaştıran robot, eksikleri bulunan işletmeleri uyarırken esnafla kurduğu diyaloglarla da çarşıya hareketlilik kazandırıyor.

Kayseri'de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından hizmete alınan yapay zeka destekli insansı robot MEGA, zabıta ekiplerinin esnaf denetimlerine katılmaya başladı. Raflardaki ürünlerin etiket fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştıran, hijyen ve raf ömrü kontrolleri yapan robot, kurallara uymayan işletmeleri uyarırken çarşıda renkli görüntüler de oluşturuyor.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 1

Melikgazi Belediyesi tarafından temin edilen MEGA, Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği kontrollerde esnafla iletişim kurarak denetim süreçlerine destek veriyor. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan robot, ürünlerin fiyat etiketlerini tarıyor ve raf fiyatlarıyla kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığını inceliyor.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 2

ETİKETLERİ TARIYOR, EKSİKLERİ ANINDA BİLDİRİYOR

Denetimlerde yalnızca fiyat kontrolleriyle sınırlı kalmayan MEGA, ürünlerin raf ömürleri ve hijyen koşulları hakkında da bilgilendirme yapabiliyor. Belirlediği eksiklikleri eş zamanlı olarak ilgili belediye birimlerine ileten robot, kurallara uygun hareket eden işletmecilere sesli teşekkür ediyor. Eksiklik tespit ettiği esnafa ise uymaları gereken mevzuat hakkında bilgi veriyor.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 3

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke, şehir ve ilçe olarak teknolojideki gelişmelere ayak uydurmaya çalıştıklarını belirtti. Robotların ilerleyen dönemde güvenlik, afet yönetimi, temizlik ve bilgilendirme gibi pek çok farklı alanda kullanılabileceğini ifade etti.

Teknolojinin ilerlemesiyle robotların günlük hayatın daha fazla parçası haline geldiğini aktaran Palancıoğlu, bazı ülkelerde polislik, emniyet ve askerlik hizmetlerinde kullanılan robotların yerel yönetimlerin faaliyetlerinde de değerlendirilebileceğine işaret etti.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 4

"VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR, MOTİVASYON VERİYOR"

MEGA'nın Çarşı Melikgazi'de zabıta personeliyle birlikte çalıştığını belirten Palancıoğlu, robotun denetimlerin yanı sıra vatandaşlarla iletişim kurduğunu ve çarşıya farklı bir atmosfer kattığını söyledi.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 5

Palancıoğlu, yürütülen çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için robotumuzu farklı alanlarda kullanıyoruz. Bugün de burada zabıta olarak Çarşı Melikgazi'de denetimler yapıyor, vatandaşları bilgilendiriyor. Aynı zamanda onların yüzlerini güldürüyor, motivasyon veriyor. Almış olduğumuz robot her geçen gün yeni bir görevle vatandaşlarımızla iç içe hizmetlerde kullanılan bir hale gelmiş durumda. Teknolojiyi hakikaten iyi yönde kullanırsanız o zaman çok farklı faydaları ortaya çıkabiliyor. Böyle robot bir zabıtayla karşılaşmaları, buranın düzenini sağlaması açısından önerilerde bulunması, uyarılarda bulunması esnafımız tarafından da memnuniyetle karşılandı."

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 6

GENÇLERİN ROBOTİK TEKNOLOJİLERDE YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Yapay zeka tabanlı robotların kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için önceden eğitilmeleri gerektiğine dikkat çeken Palancıoğlu, belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerinde görev yapan personelin MEGA üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 7

Teknoloji alanında gençlerin yetiştirilmesine de öncelik verdiklerini belirten Palancıoğlu, liseler ve teknoloji atölyeleri aracılığıyla bu alandaki eğitim çalışmalarını desteklediklerini kaydetti. Göktürk Melikgazi gibi projelerle gençlerin insansız hava araçları ve robotik sistemler geliştirebilecek donanıma ulaşmalarının hedeflendiğini vurguladı.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 8

MEGA'NIN ESNAFLA DİYALOGLARI GÜLÜMSETİYOR

İnsansı robotun çarşıdaki varlığı esnafın da ilgisini çekti. Manav Ahmet Murt, MEGA'nın gelişiyle birlikte çarşıda hareketlilik yaşandığını ve robotun esnafla eğlenceli diyaloglar kurduğunu dile getirdi.

Robotun zabıta görevi üstlenmesinden memnun olduklarını belirten Murt, MEGA'nın hem ürünleri kontrol ettiğini hem de esnafın görünüşüne kadar çeşitli konularda uyarılarda bulunduğunu anlattı.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 9

Murt, yaşadıkları diyalogları şu sözlerle aktardı:

"MEGA çarşıya geldiğinden beri bayağı bir değişiklik oldu. Bizi teftiş ediyor, saçımıza, sakalımıza karışıyor. Etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmamızı söylüyor. Bu beni güldürüyor, yakalıyor bizi. Müşterilerin çok hoşuna gidiyor, onunla sohbet ediyorlar. Mesela bir şey ikram etmek istediklerinde MEGA sadece yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söylüyor. Bu da bizi güldürüyor."

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 10

Manav Mahmut Özgöncü de robotun çarşıya gelmesiyle müşteri hareketliliğinin arttığını ifade etti. Özellikle çocukların MEGA'ya ilgi gösterdiğini belirten Özgöncü, ailelerin de bu sırada rahatça alışverişlerini sürdürebildiğini ve müşterilerin robotu gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Kayseri de insansı robot MEGA zabıta oldu! Esnafı tek tek denetliyor 11

MEGA'nın tezgahlardaki ürünleri de incelediğini anlatan Özgöncü, robotla arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Benimle ilgilendi, tezgahtaki nar ve mandalinalara baktı. 'Çok güzel ürünleriniz var.' dedi. Ürünlerimizin kaliteli olduğuna memnun oldu. Muz ikram ettim, 'Şekerim var yiyemem.' dedi."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Kayseri robot
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