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KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

13.02.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV oranında indirime gidilmesiyle ilgili son dakika kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. KDV’nin yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıyacak? Hangi ürün ne kadar ucuzlayacak? İşte KDV indirimi sonrası yeni fiyatlar ve vatandaşın market alışverişinde beklenen kazancı…

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi ile birlikte şimdi herkes hangi ürünün ne kadar ucuzlayacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV’nin 7 puan indirilmesinin market alışverişine yansıması bekleniyor. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadara düşecek? İşte olması beklenen yeni fiyatlar...

Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşmesi bekleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünler belirlendi. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırlandı.

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EN UCUZDA 32 TL

Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünler eklendi.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

Son Dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandıSon Dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

736 TL'DEN 684'E İNECEK

Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.
Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.

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Temel gıda ürünlerine indirim mi geldi? Temel gıda ürünlerine indirim mi geldi?
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