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KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

15.02.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV indirimi market fiyatlarında az da olsa bir rahatlama getirince hükümet eğitim, sağlık ve konutta da KDV indirimi yapmak için harekete geçti. Şu anda eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8 konutta ise yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu oranların indirilmesi planlanıyor. İşte KDV indirimi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

KDV indiriminde son dakika haberleri… Gıdadaki KDV oranı yüzde 7’den 1’e düşünce market harcamaları da düşmeye başladı. KDV indirimleri temel gıda ile sınırlı kalmayacağı öğrenilirken özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtildi.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

KAYIT DIŞI AZALACAK

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

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KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

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