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KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim

16.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi. KDV indirimi sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağı fiyatlarını 92,50 liraya çekti.

KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim

Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli fiyattan satışlar başladı. İndirimin ilk gününde TMO'nun Aydın'daki satış ofisinde kuyruklar oluşmuştu. İlk gün piyasada 120 lira ile 180 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu.

92,50 LİRA OLDU

TMO ayçiçek yağında 6,50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL'ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirimin ardından 92,50 TL'ye kadar düşürdü. (İHA)

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