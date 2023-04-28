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Kelebek Mobilya, global marka vizyonunu tanıttı

28.04.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global tasarım vizyonuyla Türkiye mobilya sektöründe öncü olan Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarım efsanesi Karim Rashid ile güçlerini birleştirdi. Yeni marka vizyonuyla “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam edecek marka, yeni evrenine “Butterflytopia” diyor.

Kelebek Mobilya, global marka vizyonunu tanıttı

Tasarımın öncü markası Kelebek Mobilya, sektöründe trendleri belirleyerek daima güncel kalan bir marka olmasıyla biliniyor. Kendini geliştirirken güncel ve zamansız kalan marka, yeni global marka vizyonunu Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Milyonlarca evde “Kelebek Etkisi” yaratmayı hedefleyen Kelebek, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı.
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gece, Cemiyet, İş Dünyası, Tasarım, Mimari, Magazin ve Sanat dünyasından önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

Ece Vahapoğlu

Ece Vahapoğlu

Kelebek Mobilya, dünya trendi renklerin yeni kombinasyonlarını mankenlerin giydikleri kıyafetlerle defile olarak konuklarına sundu.

Karim Rashid

Karim Rashid

Markanın Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulduğuna vurgu yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Ata’mızdan kalan bu mirasımızı, Kelebek’i dünyanın her ülkesinde uçurma hedefi koyduk” dedi.
Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına “Kelebek Etkisi” diyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sektörüne liderlik eden marka, yeni tasarım vizyonuyla da sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyüyle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken ergonomik olmasıyla da kullanıcılar tarafından severek kullanılıyor.

Karim Rashid_Eğitim (2)

Karim Rashid_Eğitim (3)

KELEBEK MOBİLYA

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

Karim Rashid_Eğitim

Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan (2)

Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan

Kelebek Mobilya

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