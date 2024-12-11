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'Kelepir fiyatına konut, iş yeri ve otomobil' Piyasa hareketlendi! 3 milyondan 2 milyona düşen bile var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 07:38
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Esad rejiminin devrilmesi Türkiye'deki fiyatları da etkiledi. Dönüş yapmak isteyen bazı Suriyeliler ellerinden otomobil, ev ve iş yerlerini satılığa çıkardı. İnternette 'Suriyeliden acil satılık' ilanları arttı. Durum böyle olunca 3 milyonluk konutların 2 milyona düştüğü görüldü. Dolandırıcıların da devreye girmesine neden olan hareketlilik için uyarı gecikmedi. İşte piyasadaki 'Suriyeli' etkisi...

'Kelepir fiyatına konut, iş yeri ve otomobil' Piyasa hareketlendi! 3 milyondan 2 milyona düşen bile var

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanması, Türkiye’deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. Özellikle ilan sitelerinde dikkat çeken “ülkeme dönüyorum, acil satılık”, “Suriyeliden satılık” ve “acil kelepir, uygun fiyat” gibi ifadeler, mültecilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Yaşanan bu durum otomobil ve gayrimenkul piyasasında kısmı bir hareketlenmeye sebep olacağı ifade ediliyor.

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SATIŞ ARTACAK FİYATLAR AZ DA OLSA DÜŞEBİLİR

Suriyelilerin bir anda ülkelerine dönmeyeceği, özellikle burada iş kurmuş olanların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor. Ancak yüzde 10’luk bir kesimin ilk etapta dönmesinin bile piyasalarda hareket oluşturacağı söyleniyor. Başta otomobil olmak üzere işyeri ve konut satışlarının artacağı, bu durumunda fiyatları bir nebze olsun aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

"HEMEN SATMAK İSTEYEN DÜŞÜK FİYATTAN VERİYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul’da galericilik yapan Ali Yılmaz “Bugünden yarına Suriyelilerin bütün araçlarını satıp ülkelerine dönmesi mümkün değil. Ancak piyasada bir hareket olduğu görülüyor. Aracını satıp ülkesine dönmek isteyenlerin galerilere geldiği gözleniyor, bir kısmı da bireysel olarak ilana çıkıyor. İlan sitelerinde de ‘Suriyeliden satılık otomobil’ başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor” dedi.

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PİYASA ALTINDAKİ FİYATLARA DİKKAT

“Suriyeliden satılık” başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz “Bizim dolandırıcılar her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştı. Şimdide Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dâhilinde” dedi.

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3 MİLYONDAN 2 MİLYONA DÜŞTÜ

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, yavaş yavaş ev ve iş yerlerini satışa çıkardıkları görülüyor. Emlakçılar, kelepir konut ilanlarının artış gösterdiğini belirtiyor. Emlak sektörü temsilcileri “Suriyelilerden gelen satış taleplerinde belirgin bir artış var. Özellikle kelepir fiyatlarla konut ve iş yeri satışı yapanların sayısı arttı. Bu durum, yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL’ye kadar düşebiliyor. Devren satılık iş yerleri de görülüyor. Bunların çoğu restoran ve büyükşehirlerde yer alıyor” açıklamasında bulunuyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil acil ilan satılık ev suriyeli
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