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'Kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik' demişti: Merkez Bankası'nın altın rezevlerinde gerileme! 693 milyon dolarlık altın...

11.05.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 59 milyon dolar, altın rezervleri 693 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB'nin döviz ve altın rezervleri azalırken, net rezervler ise arttı.

'Kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik' demişti: Merkez Bankası'nın altın rezevlerinde gerileme! 693 milyon dolarlık altın...

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Mayıs ile biten haftada 752 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Mayıs ile biten haftada 752 milyon dolar azalarak, 114 milyar 132 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 59 milyon dolarlık azalışla 68 milyar 471 milyon dolardan 68 milyar 412 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

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MERKEZ BANKASI PİYASAYA ALTIN SÜRÜYOR

Güvenli limana yönelen vatandaşlar son dönemde altına koşarken, satışlar 2 katına, Darphane'nin üretimi ise 3 katına çıktı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da geçen hafta gerçekleşen enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, “Merkez Bankası olarak kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik ve altın ithalatı iki aydır çok düşük seviyelere geriledi” diyerek bankanın altın satarak piyasaya müdahale ettiğini doğrulamıştı.

ALTIN İTHALATINDA GERİLEME

TÜİK verilerin göre ocak ayında 5,2 milyar dolar işle tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen altın ithalatı, şubatta 4,2 milyar dolar ve mart ayında da 1,9 milyar dolara kadar geriledi. Böylece ilk çeyrek itibari ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar faslında yer alan altın ithalatı 11,4 milyar dolar oldu. Ocak ayında 733 milyon dolar olan altın ihracatı ise, şubatta 812 milyon dolar ve marta da 1,1 milyar dolara çıktı.


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