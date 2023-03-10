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Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira desteği hangi illerde veriliyor? Bakan Kurum açıkladı!

10.03.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm kira desteği miktarı merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımlarının arttırıldığını duyurdu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir gibi illerde verilen kira desteklerine zam yapıldı. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira desteği hangi illerde veriliyor?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira desteği hangi illerde veriliyor? Bakan Kurum açıkladı!

Kentsel dönüşüm kira yardımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kentsel dönüşümde kira desteğinde artış yapılacağını müjdeleyen Bakan Kurum, kira yardımının miktarı ve hangi illerde ne kadar artış yapılacağı konusunda detayları belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşüm kira desteği 3 bin 500 liraya çıktı. İşte konuya ilişkin detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ARTTIRILDI

İstanbuldaki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İstanbul
Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

Ankara
Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Bursa
Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Antalya
Aylık kira yardımı: 3 bin lira

para (82)

İzmir
Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Diğer büyükşehirler
Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

Diğer şehirler
Aylık kira yardımı: 2 bin lira

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