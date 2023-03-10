Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kentsel dönüşüm kira desteği hangi illerde veriliyor? Bakan Kurum açıkladı!

Kentsel dönüşüm kira yardımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kentsel dönüşümde kira desteğinde artış yapılacağını müjdeleyen Bakan Kurum, kira yardımının miktarı ve hangi illerde ne kadar artış yapılacağı konusunda detayları belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşüm kira desteği 3 bin 500 liraya çıktı. İşte konuya ilişkin detaylar...
İstanbuldaki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.
İstanbul
Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira
Ankara
Aylık kira yardımı: 3 bin lira
Bursa
Aylık kira yardımı: 3 bin lira
Antalya
Aylık kira yardımı: 3 bin lira
İzmir
Aylık kira yardımı: 3 bin lira
Diğer büyükşehirler
Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira
Diğer şehirler
Aylık kira yardımı: 2 bin lira