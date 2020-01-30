FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kentsel dönüşümde 2019'da yaklaşık 682 milyon lira kira yardımı yapıldı

Kentsel dönüşümde 2019'da yaklaşık 682 milyon lira kira yardımı yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019'da "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine 715 ile bin 150 lira arasında değişen oranlarda kira yardımında bulundu - En çok kira yardımı yapılan illerin başında 248 milyon 912 bin 251 lirayla İstanbul geliyor - Bakanlık, 2012'den bugüne kadar 296 bin 720 hak sahibine, 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere 3 milyar 853 milyon 948 bin lira destekte bulundu

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde 2019'da 106 bin 980 hak sahibine 681 milyon 893 bin 722 lira kira yardımı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, riskli alan ile yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından geçen yıl 106 bin 980 hak sahibine 681 milyon 893 bin 722 lira kira yardımında bulunuldu.

- En çok kira yardımı İstanbul ve Şırnak'ta yapıldı

En çok kira yardımı yapılan illerin başında 30 milyon 198 bin 304'ü riskli alan, 218 milyon 713 bin 947'si riskli yapı olmak üzere toplam 248 milyon 912 bin 251 liralık kira yardımıyla İstanbul geliyor.

İstanbul'u ise terörden zarar gören bölgelerin başında yer alan Şırnak takip ediyor. Bakanlık, Şırnak'ta 51 milyon 261 bin 985'i riskli alan, 1 milyon 920 bin 863'ü riskli yapı olmak üzere 53 milyon 182 bin 848 liralık kira yardımında bulundu.

Ankara 52 milyon 907 bin 191 liralık kira yardımıyla üçüncü sırada yer alırken, başkenti 44 milyon 497 bin 499 lirayla Antalya, 38 milyon 813 bin 88 lirayla da İzmir takip etti.

- 11 bin lira kira yardımı

Öte yandan, Elazığ ve Malatya'ya deprem öncesinde de kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı veriliyordu.

Buna göre, Elazığ'a bugüne kadar 29 milyon lirası riskli yapı kira yardımı, 2 milyon 827 bin lirası proje uygulamaları, 93 bin lirası da hizmet alımları olmak üzere 31 milyon 920 bin lira destek sağlandı.

Aynı şekilde Malatya'da da 23 milyon 384 bin lira riskli yapı kira yardımı yapıldı.

Bakanlık, deprem felaketinin ardından her 2 ilde de yaraları sarmak üzere yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasarlı olan ancak eşyaları alınabilecek durumdaki evler için yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacağı bildirildi.

- İl il ne kadar kira ödeniyor?

Geçen yıl ödenen, bu sene için de devam edilecek kira yardımı tutarları ise 715 ila bin 150 lira arasında değişiyor.

Buna göre Bakanlıkça verilen kira yardımı tutarları ve illeri şöyle:

"Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te 715 lira. Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de 810 lira. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de 905 lira. Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da 995 lira. Adana, Antalya, Bursa, Konya'da bin 85 lira. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise bin 150 lira."

- 2012'den bu yana 3,8 milyarı aşkın kira yardımı yapıldı

Bakanlık, 2012'den bugüne 296 bin 720 hak sahibine, 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplamda 3 milyar 853 milyon 948 bin lira destekte bulundu. Ayrıca 10 bin 496 hak sahibine 127 milyon 582 bin 932 lira faiz desteği sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'ndaPiyasaların gözü Merkez Bankası'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel dönüşüm, kira yardımı,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takasbank 'TaşıtTakas Sistemi'ni uygulamaya başlıyor

Araç alım satımında yeni dönem

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık’ta yüzde 13.2 arttı

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Halk Yatırım faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde birinci oldu

Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

BKM - Kamuda toplam kartlı ödeme 1 trilyon liraya yaklaştı (2)

BKM - Kamuda toplam kartlı ödeme 1 trilyon liraya yaklaştı (2)

Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.