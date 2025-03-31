Kesme altın nedir, yasaklandı mı? Kesme altın yasağı

Yatırım veya ziynet amaçlı olarak satın alınabilen pek çok altın çeşidi vardır. Bunlar arasında gram ve çeyrek altının yanı sıra kesme altın olarak adlandırılan kuyumculuk ürünü yer alır. İlgili kuyumculuk ürünü aynı zamanda çekili altın ismiyle de bilinir. Bu altın çeşidinin temel özelliğiyse altının doğrudan kesilmesiyle elde edilmesi olarak öne çıkar. Dolayısıyla kesme altın, gram ve çeyrek gibi altın türlerinden daha yüksek ayardadır. Ancak 2025 senesinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararla kesme altın satışına yönelik olarak bazı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda kesme (çekili) altın satışının aktif bir şekilde yapılıp yapılmadığı üzerine net bilgi sunulmalıdır.

Kesme altın nedir?

Piyasada yatırım ya da ziynet amaçlı olarak kullanılan pek çok altın çeşidi vardır. Bunlardan biri de kesme altın olarak adlandırılan değerli ziynet türevidir. Kesme altın genellikle yatırım amaçlı olarak satın alınır. Bununla beraber ilgili altın çeşidinin bazı kişiler tarafından ziynet amaçlı olarak kullanıldığı da görülür.

İncelenen ziynet ürünü, altının belirli ağırlıklarda kesilmesi ve küçük parçalara ayrılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla kesme altın, diğer altın türlerine göre işçilik maliyeti en düşük olan ürünlerdendir. Bu bağlamda yatırım veya ziynet amaçlı olarak altın satın almak isteyen bireyler, işçilik maliyeti ödememek için sıklıkla kesme altın alternatifini değerlendirir.

Kesme altın kaç ayar?

Kesme altın, gram ve çeyrek altın gibi diğer ziynet ürünlerinden belirli özellikleriyle ayrılır. Bunların başında gelen husus ise kesme altının kaç ayar olduğuyla ilişkilidir. Bu bağlamda ilgili kuyumculuk ürününün, altının doğrudan belirli ağırlıklarda kesilmesiyle elde edildiği hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla kesme altın 24 ayar değerindedir. 24 ayar da altının %99,99 oranında saflık derecesine sahip olan formudur. Bu da 24 ayar değerindeki kesme altına aynı zamanda çekili has altın denilmesinin temel sebebidir. Bununla beraber piyasada nadiren de olsa 22 ayar değerinde üretilen kesme altın alternatifi mevcuttur.

Kesme altın nasıl olur?

Kesme altının ne olduğunu araştıran kişiler için bu kuyumculuk ürününün temel özelliklerinden söz edilmelidir. 24 ayar değerinde olmasıyla öne çıkan kesme altın, ince şerit formundaki biçimiyle de dikkat çeker. Bu kuyumculuk ürününün şerit şeklinde olmasının temel nedeniyse has altının doğrudan kesilmesiyle elde edilmesidir. Dolayısıyla söz edilen kuyumculuk ürünü farklı gramajlarda piyasaya sunulur. Örneğin; yatırımlık altın satın alan bireyler genellikle yüksek gramajlı kesme altın alternatifini değerlendirir. Bütçesini zorlamamak isteyen kişilerse kesme altının 1 ya da 5 gramlık seçeneklerini tercih eder.

Kesme altın yasaklandı mı?

Kesme altın satışı üzerine yapılan düzenlemeler, 2025 senesinde hayata geçirilen uygulamayla ilişkilidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altın piyasasındaki suistimalleri önlemek amacıyla belirli yaptırımlar uyguladığı bilinir. Bunlardan biri de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla hayata geçirilen kesme altın yasağı olarak öne çıkar. Bu çerçevede kesme (çekili) altın olarak bilinen ve ince şerit formunda olan altınların satışına kısıtlama getirilmiştir.

Kesme altın satışına yönelik olarak uygulanan bu kısıtlama, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararla ilişkilendirilmiştir. Ardından Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, kuyumcuların günümüzde kesme (çekili) altın satışı yapamayacağına dair olan kısıtlamayı netleştirmiştir.