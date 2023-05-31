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KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 31 Mayıs 2023 KGM içşi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? Karayolları Genel Müdürlüğü KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

31.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM kura çekimi canlı izleme ekranı 2 Mayıs tarihinde başlayıp 8 Mayıs'ta sona eren başvuru sürecinde katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çekiliş, geçtiğimiz gün Adana ili ile başladı. İl trafik koduna göre yapılan sıralamada bugün ilk çekiliş Kastamonu ile başlayacak. Son kura çekimi ise Düzce için yapılacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KGM kura çekilişi canlı izleme ekranı ile ilgili detaylar...

KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 31 Mayıs 2023 KGM içşi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? Karayolları Genel Müdürlüğü KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

KGM kura çekimi canlı izleme ekranı 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor Dün başlayan çekiliş bugün de ( 31 Mayıs 2023 Çarşamba) devam edecek. Kuruma, Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Elektrik Tesisatçısı, Elektronik Ustası,Greyder Operatörü, İş Makinası Operatörü, Kalifiye İşçi, Kaynakçı,Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Makine Operatörü, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Traktör Operatörü, Vinç Operatörü alınacak. KGM kura çekilişi canlı izleme inernette araştırılıyor. İşte 3 bin KGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı...

KGM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?

KGM işçi alımı kura çekilişi geçtiğimiz gün başladı.

Kura çekilişleri KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılıyor. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi 30 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla başladı.

Çekiliş bugün de devam edecek.

işçi personel

KGM kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları noter onayından sonra erişime açılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILAYINIZ

kgm işçi laımı

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER (30 MAYIS 2023 SALI)

KGM kura çekilişi illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

kgm başvuru

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM ARACI

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü

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