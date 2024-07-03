FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KIDEM TAZMİNATI 2024 son dakika: Memur zammı açıklanır açıklanmaz tavan belli oldu: Emekli olacaklar, işten ayrılacaklar dikkat! 42 bin liraya dayandı

KIDEM TAZMİNATI 2024 son dakika: Memur zammı açıklanır açıklanmaz tavan belli oldu: Emekli olacaklar, işten ayrılacaklar dikkat! 42 bin liraya dayandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.07.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kıdem tazminatı tavan ücreti Temmuz 2024 için belli oldu. Memur maaş zammı oranında artan yeni kıdem tavan rakamı brüt 35.057 TL olarak uygulanıyordu. 6 aylık memur enflasyon farkı ile güncel kıdem tazminatı tavanı 42 bin liraya yaklaştı. İşte detaylar…

KIDEM TAZMİNATI 2024 son dakika: Memur zammı açıklanır açıklanmaz tavan belli oldu: Emekli olacaklar, işten ayrılacaklar dikkat! 42 bin liraya dayandı

Son dakika haberi… TÜFE Haziran’da aylık bazda yüzde 1,64 arttı. Böylece 6 aylık memur enflasyon farkı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında netleşti. Fark yüzde 19,31 oldu. Bu rakam sadece memur maaşlarını değil birçok kalemde de ödemeleri değiştirdi. Onlardan biri de kıdem tazminatı tavan ücreti. Peki kıdem tazminatı ne kadar oldu? Rakam ortaya çıktı…

iStock-1298335736

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz 2024 içinse oran yüzde 19,31 artacak.

Açıklanan veriler ışığında yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.

MEMUR (4)

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası’nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL’den 28.706 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!TÜİK açıklama yaptı: Oran netleşti, akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe ÖTV zammı geliyor!
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyorHaziran ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleştiTemmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
En Çok Okunan Haberler
Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Yarı finale çıkarsak rakibimiz belli gibi!

Yarı finale çıkarsak rakibimiz belli gibi!

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Fed Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması!

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Fed Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması!

Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti

Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti

Onlar da şaşkın: '30 yıldır böylesini görmedik...'

Onlar da şaşkın: '30 yıldır böylesini görmedik...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.