KIDEM TAZMİNATI 2024 son dakika: Memur zammı açıklanır açıklanmaz tavan belli oldu: Emekli olacaklar, işten ayrılacaklar dikkat! 42 bin liraya dayandı

Son dakika haberi… TÜFE Haziran’da aylık bazda yüzde 1,64 arttı. Böylece 6 aylık memur enflasyon farkı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında netleşti. Fark yüzde 19,31 oldu. Bu rakam sadece memur maaşlarını değil birçok kalemde de ödemeleri değiştirdi. Onlardan biri de kıdem tazminatı tavan ücreti. Peki kıdem tazminatı ne kadar oldu? Rakam ortaya çıktı…

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz 2024 içinse oran yüzde 19,31 artacak.

Açıklanan veriler ışığında yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası’nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL’den 28.706 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.







