Kıdem tazminatı artışı 2021... Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu, kaç TL? 2021 Kıdem tazminatı hesaplama! Kıdem tazminatı arttı mı?

Son dakika 2021 kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri belli oldu. 2021 yılında verilecek olan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayacak olan asgari ücret artışı kıdem tazminatında da etkili olacak. 2021 asgari ücret tutarını açıklayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Kıdem tazminatı tavan fiyatı 7.117,17 liradan 8651,62 liraya yükseldi. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte 2021 kıdem tazminatı hesaplama...

2021 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLUR, KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Kıdem tazminatı tavan fiyatı 7.117,17 liradan 8651,62 liraya yükseldi. İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış

olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten

çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata “Kıdem

Tazminatı” denilmektedir.

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için o iş yerinden en az 1 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Kıdem tazminatının ilk şartı olarak kabul edilen bu durumda olan tüm çalışanlar, Kıdem tazminatının ilk şartını sağlıyor demektir. Fakat bu şart, Kıdem tazminatı için yeterli değildir. Çalışan kişi eğer aşağıdaki şartlardan birisini de sağlarsa 2021 Kıdem tazminatı alma hakkı elde edecektir.